A 22 éves Eileen Gu a történelem legeredményesebb freestyle sízője, és már öt olimpiai arannyal büszkélkedhet. A 2022-es pekingi játékokon két arany- és egy ezüstérmet nyert. A milánoi-cortinai játékokon kétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokára. Egy riporter azonban túl messzire ment a téli olimpia sajtótájékoztatóján.

Ilyen frappáns választ csak egy igazi téli olimpia-bajnok adhat

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Egy riporter megkérdezte az amerikai születésű, kínai válogatott sztárt, hogy a téli olimpián eddig elért érmei közül, „két megszerzett ezüstnek” vagy „két elvesztett aranynak” tekinti-e. Gu azonnal elnevette magát a kérdés hallatán és visszautasította azt. De olyan frappáns választ adott, amire kevesek számítottak.

„Én vagyok a történelem legeredményesebb női freestyle síelője, szerintem ez önmagában is válasz” - vágott vissza Gu.

Hogy is mondjam? Az olimpiai érem megnyerése minden sportoló számára életre szóló élmény. Ötször megcsinálni ezt hatványozottan nehezebb, mert minden érem ugyanolyan nagy kihívás számomra, de mindenki más elvárásai is nőnek, nem igaz? Az elvesztett két érem... Őszintén szólva, kissé nevetséges nézőpontnak tartom.”

Mondandóját azzal zárta, hogy szerinte a legjobbját nyújtotta minden alkalommal, olyan elemeket mutatott be, amelyeket még „szó szerint soha senki nem csinált” előtte. Szerinte ez „több mint elég”.

Az eset után a rajongók kommentjei elárasztották az internetet Gu dicséretével. A sajtótájékoztatón készült videó pedig csak az X-en több milliós megtekintésig kúszott fel.

„Remek válasz egy nevetséges kérdésre. A korához képest rendkívül higgadt és érett” – írta valaki az X-en. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Imádom, milyen nagyszerű és kedves visszavágás ez a fickónak.”