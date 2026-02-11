A tengerentúli sztár azzal a céllal érkezett az olaszországi téli olimpia helyszínére, hogy mindhárom sprinttávot megnyerje, ahogy az már kétszer sikerült neki világbajnokságokon. Az első lépést teljesítette, de alaposan megszorongatta a második helyen végző holland Jenning de Boo, akivel egy párban korcsolyázott. Harmadikként a kínai Ning Csung-jen végzett.

Jordan Stolz az olimpiai csúccsal megnyert férfi 1000 méter után ünnepel a milánói gyorskorcsolya-stadionban a téli olimpia milánói helyszínén

Fotó: DANIEL MUNOZ / AFP

Noha ezúttal nem a hollandok számítottak a legnagyobb esélyesnek, a milánói expo egyik pavilonjában kialakított pálya lelátói ismét narancssárgába borultak. A németalföldi szurkolók minden indulót végigkísértek hangorkánnal a 400 méteres pályán.

A 14. párban dőlt el az aranyérem sorsa: de Boo 600 méternél még 37 századdal Stolz előtt haladt, a közönség extázisban tombolt, ám az utolsó kanyarban már látszott, hogy az amerikai jobban bírja a hajrát.

Stolz végül 1:06.28 perces idővel, olimpiai csúccsal csúszott át elsőként a célvonalon, és fél másodpercet adott riválisának. Ezzel megszerezte pályafutása első olimpiai aranyérmét.

Téli olimpia: Kim Minseok 11. lett

Kimet, aki dél-koreai színekben az előző két olimpián három érmet nyert, a hatodik párban szólították jégre a japán Jamada Kazujával. A táv első felében Jamada volt gyorsabb, Kim azonban fokozatosan gyorsult, az utolsó körben megelőzte riválisát, és 1:08.59 perces idejével sokáig a legjobbak között állt.

Kim Minseok bízik abban, hogy 1500 méteren jobb eredményt ér majd el

Fotó: DANIEL MUNOZ / AFP

Az FTC sportolójának ideje különösen annak fényében értékes, hogy a szezonban csak a világ két leggyorsabb pályáján, Calgaryban és Salt Lake Cityben ért el ennél jobb eredményt. A 11. hely a szezonbeli legjobbja ezen a távon, és biztató előjel a főszámának tekintett 1500 méter előtt, amelyben az előző két olimpián egyaránt bronzérmes volt — jelentette az MTI.

Őszintén beszélt a nehéz idényről

„Az 1:08.50-es idő ugyan nem a legjobbam, mégis pozitívnak értékelem a kedvenc távom, az 1500 méter előtt. Ez egy jó lépés volt a nyolc nap múlva sorra kerülő verseny felé, ugyanis a második és harmadik köröm időben nagyon közel volt egymáshoz a 25 és 26 másodperccel” – értékelte teljesítményét a 26 éves Kim.

Arról is beszélt, hogy az idény során messze elmaradt a várakozásoktól.

„Mondjuk ki, az elmúlt világkupa szörnyű volt, mert tavaly nyáron, amikor az olimpiai szezonra készültem, kipróbáltam új dolgokat, miközben nem adtam időt magamnak a regenerációra, folyton csak dolgoztam, dolgoztam és dolgoztam. Valószínűleg túledzettem magam.”