Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Ahogy az egész idényben, úgy a milánói játékokon is verhetetlennek bizonyult az amerikai Jordan Stolz a férfi gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében: olimpiai csúccsal nyert. A téli olimpia küzdelmein magyar színekben részt vevő Kim Minseok a 11. helyen végzett, teljesítménye pedig biztató a jövő heti 1500 méter előtt.

A tengerentúli sztár azzal a céllal érkezett az olaszországi téli olimpia helyszínére, hogy mindhárom sprinttávot megnyerje, ahogy az már kétszer sikerült neki világbajnokságokon. Az első lépést teljesítette, de alaposan megszorongatta a második helyen végző holland Jenning de Boo, akivel egy párban korcsolyázott. Harmadikként a kínai Ning Csung-jen végzett.

Jordan Stolz az olimpiai csúccsal megnyert férfi 1000 méter után ünnepel a milánói gyorskorcsolya-stadionban a téli olimpia milánói helyszínén Fotó: DANIEL MUNOZ / AFP
Jordan Stolz az olimpiai csúccsal megnyert férfi 1000 méter után ünnepel a milánói gyorskorcsolya-stadionban a téli olimpia milánói helyszínén
Fotó: DANIEL MUNOZ / AFP

Noha ezúttal nem a hollandok számítottak a legnagyobb esélyesnek, a milánói expo egyik pavilonjában kialakított pálya lelátói ismét narancssárgába borultak. A németalföldi szurkolók minden indulót végigkísértek hangorkánnal a 400 méteres pályán.

A 14. párban dőlt el az aranyérem sorsa: de Boo 600 méternél még 37 századdal Stolz előtt haladt, a közönség extázisban tombolt, ám az utolsó kanyarban már látszott, hogy az amerikai jobban bírja a hajrát.

Stolz végül 1:06.28 perces idővel, olimpiai csúccsal csúszott át elsőként a célvonalon, és fél másodpercet adott riválisának. Ezzel megszerezte pályafutása első olimpiai aranyérmét.

Téli olimpia: Kim Minseok 11. lett

Kimet, aki dél-koreai színekben az előző két olimpián három érmet nyert, a hatodik párban szólították jégre a japán Jamada Kazujával. A táv első felében Jamada volt gyorsabb, Kim azonban fokozatosan gyorsult, az utolsó körben megelőzte riválisát, és 1:08.59 perces idejével sokáig a legjobbak között állt.

Hungary's Kim Min-seok competes in the speed skating men's 1000m during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Speed Skating Stadium in Milan on February 11, 2026. (Photo by Daniel MUNOZ / AFP)
Kim Minseok bízik abban, hogy 1500 méteren jobb eredményt ér majd el
Fotó: DANIEL MUNOZ / AFP

Az FTC sportolójának ideje különösen annak fényében értékes, hogy a szezonban csak a világ két leggyorsabb pályáján, Calgaryban és Salt Lake Cityben ért el ennél jobb eredményt. A 11. hely a szezonbeli legjobbja ezen a távon, és biztató előjel a főszámának tekintett 1500 méter előtt, amelyben az előző két olimpián egyaránt bronzérmes volt — jelentette az MTI.

Őszintén beszélt a nehéz idényről

„Az 1:08.50-es idő ugyan nem a legjobbam, mégis pozitívnak értékelem a kedvenc távom, az 1500 méter előtt. Ez egy jó lépés volt a nyolc nap múlva sorra kerülő verseny felé, ugyanis a második és harmadik köröm időben nagyon közel volt egymáshoz a 25 és 26 másodperccel” – értékelte teljesítményét a 26 éves Kim.

Arról is beszélt, hogy az idény során messze elmaradt a várakozásoktól.

„Mondjuk ki, az elmúlt világkupa szörnyű volt, mert tavaly nyáron, amikor az olimpiai szezonra készültem, kipróbáltam új dolgokat, miközben nem adtam időt magamnak a regenerációra, folyton csak dolgoztam, dolgoztam és dolgoztam. Valószínűleg túledzettem magam.”

Kim hozzátette: tetszik neki a milánói csarnok, immár tíz napja tartózkodik a helyszínen, és úgy érzi, formája folyamatosan javul, így remek állapotban várhatja az 1500 méter rajtját.

Gyorskorcsolya, férfi 1000 méter:
1. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:06.28 – olimpiai csúcs
2. Jenning de Boo (Hollandia) 1:06.78
3. Ning Csung-jen (Kína) 1:07.34
…11. Kim Minseok 1:08.59

