A téli olimpia programjában magyar színekben versenyző sportoló kedden futamharmadikként sikerrel vette a selejtezőt, a legjobb húsz között pedig ismét összekerült az előtte végző két riválissal, azaz a legnagyobb favoritnak tartott kanadai William Dandjinou-val és az őt utolsó körben visszaelőző dél-koreai Sim Dongminnel. Rajtuk kívül a japán Josinaga Kazuki és az amerikai Clayton Declemente egyértelműen verhetőnek tűnt.

Óriási dráma volt a téli olimpia csütörtöki programjában

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A téli olimpia egyik legizgalmasabb estéje volt a csütörtöki

Moon ezúttal más, a januári Európa-bajnokságon alkalmazott taktikáját választotta, azaz az ötfős futam legvégén "utazott" és az utolsó három-négy körben próbált előretörni. Az amerikai ellenfelét könnyedén körbekorcsolyázta, azonban a japánt elsőre nem tudta külső íven, így a negyedik pozícióba ragadt, amikor az utolsó kör következett.

Az utolsó kanyarban aztán az FTC sportolója "befűzte" magát Josinaga elé, sőt, a célegyenesben majdnem még a dél-koreait is megelőzte jobb lábbetolással, végül 17 ezreddel elmaradt tőle. Moonnak futamharmadikként idővel még lett volna esélye továbbjutni (konkrétan meg is lett volna ezzel a továbbjutás), csakhogy a további futamokból két versenyzőt is továbbjuttattak, ez pedig a magyar versenyző kiesését eredményezte.