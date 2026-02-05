A téli olimpia első versenynapján, miután egy curlingmeccset rövid időre áramszünet miatt félbe kellett szakítani, az egyik találkozó végül idő előtt ért véget. Mindez egy furcsa bírói döntés következménye volt, amely komoly zavart okozott a sportolók körében. A Svédország–Dél-Korea curlingmérkőzésnek meglehetősen szokatlan vége lett. A svédek kényelmes, 10-3-as előnyben voltak, így gyakorlatilag biztosították a győzelmüket. A dél-koreai játékosok ezt követően gratuláltak is a skandinávoknak, de később zavar támadt a jégen.

Kínos bakikkal indult a téli olimpia

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Rögtön bírói hiba a téli olimpia versenyein

„Mi történt? Feladták?” – kérdezte hangosan az egyik svéd játékos a hivatalos személyektől. Ezután a főszereplők értetlenül néztek körbe. A dél-koreaiaknak ugyanis még két end hátra lett volna, hogy zárkózzanak. Bár már nem nyerhettek volna, joguk lett volna befejezni a mérkőzést. A játékvezető azonban a hatodik end után már lefújta a meccset, holott matematikai esélye még lehetett volna az ázsiai csapatnak.

Mivel a dél-koreai csapat ezt követően aláírta a hivatalos mérkőzéslapot, a döntés visszavonhatatlanná vált. Így a találkozó a tervezettnél korábban ért véget. A svédek felajánlották, hogy folytatják a mérkőzést, ám ez a koreai aláírás miatt már nem volt lehetséges. Ráadásul úgy tűnt, a dél-koreaiak sem ragaszkodtak különösebben a folytatáshoz. Svédország így is megnyerte volna a meccset, de a lezárás igencsak meglepőre sikerült.

Az olimpiai játékok hivatalosan péntek este, a megnyitóünnepséggel kezdődnek, ám egyes sportágak – például a curling – mérkőzéseit már szerda este elkezdték megrendezni. Csütörtökön több jégkorongmeccs is szerepel a programban.