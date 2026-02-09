Franciaország érvényesítette a papírformát vasárnap délután, amikor a Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Quentin Fillon Maillet és Eric Perrot alkotta vegyes váltó 25,8 másodperces előnnyel aranyérmet szerzett a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 4x6 km-es számában. A meggyőző sikerből Simon, akit korábban lopás és csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, hibátlan teljesítménnyel vette ki a részét, s utolsó emberként első helyen ért a célba.

Julia Simon a téli olimpia egyik hőse

Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

Botránya után téli olimpiai aranyérem

Julia Simonról még tavaly ősszel érkezett a hír, miszerint a francia bíróság bűnösnek találta lopás és hitelkártya-csalás vádjában, és ezért a három hónapos felfüggesztett börtönbüntetés mellett még 15 ezer eurós pénzbírságot is kapott. Áldozatai között szerepelt a francia válogatott egyik fizioterapeutája, valamint az a Justine Braisaz-Bouchet is, aki – amellett, hogy feljelentette csapattársát – később kimaradt a téli olimpiai váltóból.

A francia szövetség további hat hónap eltiltást szabott ki a tízszeres világbajnokra, de mivel öt hónapot ebből felfüggesztettek, így Simon ott lehetett Milánóban. A vasárnapi vegyes váltóban pedig hőssé vált, amikor a francia csapat utolsó embereként – hibátlan lövészettel – aranyérmet szerzett a nemzetének. A Simon, Lou Jeanmonnot, Quentin Fillon Maillet és Eric Perrot alkotta együttes 25,8 másodperces előnnyel ért célba, beigazolva ezzel a papírformát.

Nagyon nagy nyomást éreztem ezen a reggelen, de le tudtam nyugodni, a bemelegítésnél pedig már csak önmagamra fókuszáltam. Meg akartam mutatni az edzőknek, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy megtegyem az utolsó szakaszt. Annyira jó érzés volt. Annyi érzelem kavargott bennem

– fogalmazott a verseny utáni sajtótájékoztatón Simon, aki 2022-ben ezüstérmes lett a vegyes váltóval. A francia csapat mögött a hazai publikum nagy örömére Olaszország ért célba, míg a dobogóra a németek értek fel, miután ők jöttek ki győztesen a norvégokkal vívott csatából.