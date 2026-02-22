Szergej Krjanyinnak, az Orosz Sífutó Szövetség elnökségi tagjának elmondása szerint a téli olimpia vasárnapi viadalán 11.-ként célba ért sportolójuk 21,6 kilométer megtétele után - a szabályok adta lehetőséggel élve - sílécet cserélt, de tévedésből a német Katharina Hennig Dotzler bokszába lépett, és a folytatásban az ő felszerelését használta.

Az orosz Darja Nyeprjajeva (balra) a téli olimpia egyik legnagyobb figyelmetlenségét követte el

Fotó: Daniel Karmann/dpa Picture-Alliance via AFP

Az MTI az Orosz Sífutó Szövetség elnökségi tagjára hivatkozva azt írja, hogy ilyenkor a büntetés a figyelmeztetéstől a kizárásig terjedhet, Nyeprjajeva esetében a versenybírók a diszkvalifikálás mellett döntöttek, s a helyezését annullálták. Hennig Dotzler kilencedikként zárt.