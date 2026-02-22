Darja Nyeprjajevát utólag kizárták a női sífutók 50 kilométeres klasszikus stílusú tömegrajtos versenyéből a milánói-cortinai téli olimpián. Az orosz versenyzőt azért zárték ki a téli olimpia utolsó napján, mert más sílécét használta a maratoni táv második felében.
Szergej Krjanyinnak, az Orosz Sífutó Szövetség elnökségi tagjának elmondása szerint a téli olimpia vasárnapi viadalán 11.-ként célba ért sportolójuk 21,6 kilométer megtétele után - a szabályok adta lehetőséggel élve - sílécet cserélt, de tévedésből a német Katharina Hennig Dotzler bokszába lépett, és a folytatásban az ő felszerelését használta.
Az orosz sífutót a saját figyelmetlensége miatt zárták ki a téli olimpia utolsó napján
Az MTI az Orosz Sífutó Szövetség elnökségi tagjára hivatkozva azt írja, hogy ilyenkor a büntetés a figyelmeztetéstől a kizárásig terjedhet, Nyeprjajeva esetében a versenybírók a diszkvalifikálás mellett döntöttek, s a helyezését annullálták. Hennig Dotzler kilencedikként zárt.
