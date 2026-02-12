A 43 fős mezőnynek a szakadó hóesés mellett a rajt környékén és a pálya felső szakaszán uralkodó köddel, valamint az ebből fakadó gyengébb látási viszonyokkal is meg kellett birkóznia. Mindezek mellett a téli olimpia kitűzött pályája meglehetősen nehézre sikeredett, amit jól mutat, hogy a rajthoz állók közül 17-en nem is tudták azt teljesíteni és kiestek.

Hatalmas sebességgel csapódott a kapunak a téli olimpia döntőjében

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Az esélyesek közül többen, például Mirjam Puchner, Ester Ledecka, Sofia Goggia, Ilka Stuhec és a lesiklás friss bajnoka, Breezy Johnson sem tudta teljesíteni a pályát. Johnson nagy sebességgel haladt lefelé, amikor az egyik lába beakadt a kapuba, és ezért nem tudta kontrollálni mozgását. Szerencsére saját lábán hagyta el a pályát.

A hatodiknak induló, 35 éves, összetett világkupa-címvédő Federica Brignone ugyanakkor a pálya középső részét rutinosan és kiegyensúlyozottan teljesítette, az alsó szakaszban pedig sokat kockáztatott, egy-egy ponton szemmel látható volt, hogy a határait feszegeti, és végül nagyot nem hibázva, remek idővel ért célba.

A milánói születésű klasszis négy éve óriásműlesiklásban ezüst-, kombinációban pedig bronzérmes volt, 2018-ban Phjongcsangban harmadikként végzett óriásműlesiklásban. Tavaly április elején az olasz bajnokság óriásműlesikló viadalán nagyot bukott és súlyos sérüléseket szenvedett, bal lábát több törés miatt műtötték, és az operáció közben szalagszakadást is megállapítottak és kezeltek az orvosok.

Brignone hosszú hónapok alatt épült fel, de keveset tudott versenyezni a mostani szezonban, s így érkezett meg a számára hazai olimpiára.

Másodikként a francia Romane Miradoli zárt majdnem fél másodperccel elmaradva Brignone idejétől. A bronzérmet az osztrák Cornelia Hütter szerezte meg.

