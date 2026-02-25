A korábban magyar színekben olimpiai bajnokká váló Liu Shaoang már Kínát képviselte, de Milánóban messze elmaradt a várakozásoktól a projekt. A téli olimpián viszont nem tudott olyan ellenállhatatlan lenni, mint a magyar színekben. Végül nem tudott érmet nyerni. A teljesítményt a kínai sajtó is csalódásként értékelte, különösen annak fényében, hogy a honosításuk komoly sportpolitikai jelentőséggel bírt a téli olimpia előtt.

Ideje pihenni a téli olimpia után

Fotó: STRINGER / cnsphoto

Liu Shaoang kedvese egy hosszú Instagram-posztban buzdította párját. Felsorolta összes kiemelt eredményét, majd azt írta: „generációja egyik legsikeresebb sportolója”.

Megjegyzi, hogy az emberek csak az eredményeket látják, de ő látja az áldozatokkal, fájdalommal és nyomással járó kemény munkát is.

„Az emberek most talán nem ismerik fel, de egy nap meg fogják érteni, hogy mit képviselsz, mit tettél a sportágadért, és mit építettél a téli sportolók érdekében” - írta közösségi oldalán.

Latincic Lídia azt is megemlítette, hogy a sportolók élete négyéves olimpiai ciklusokban mérhető. Azt kívánta szerelmének, hogy a következő ciklus több örömöt és megújulást hozzon számára.

„Itt az ideje egy kis pihenésnek” - zárta gondolatait.