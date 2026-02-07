Micsoda?! Liu Shaolin Sándor mégis ott van a téli olimpián? – fotó

Január végén az Origón is beszámoltunk arról, hogy a magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang igen, bátyja, a magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor viszont nem tagja a milánói téli ötkarikás játékokra elutazott kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának. Liu Shaolin Sándor így nem lehet tagja majd a kínai olimpiai csapatnak, ennek ellenére a kiváló sportoló most mégis a téli olimpia kapcsán jelentkezett be a közösségi oldalán.

A szóban forgó poszt a téli olimpia kapcsán

Fotó: Liu Shaolin Sándor Instagram-oldala

Liu Shaolin Sándor nem utazott el a téli olimpia helyszínére

A képen egy speciális, az ötkarikás játékokra készült kólásdoboz látható, amelyet Sándor öccse tart a kezében Milánóban, és amelyen közösen láthatóak a testvérével. Nemhiába írta oda az idősebb, Kínában maradt testvér, hogy „Majdnem ott”.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók programja még nem kezdődött el a milánói–cortinai téli olimpián.