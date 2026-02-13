Johannes Hösflot Klaebo érvényesítette a papírformát, miután a férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres versenyét is megnyerte a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia pénteki napján. A 29 éves klasszis pályafutása nyolcadik olimpiai aranyérmét szerezte, összesen pedig a tizedik érmét. A futamon Kónya Ádám a 72., míg Büki Ádám a 86. helyet csípte meg, testközelből figyelve Klaebo elképesztő teljesítményét.

Johannes Hösflot Klaebo, a téli olimpia klasszisa

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A téli olimpia nyolcszoros bajnoka

A verseny napsütésben, hét-kilenc fokban zajlott le, ennek megfelelően volt, aki pólóban versenyzett, de akadt olyan is, aki csak a rajtszámos trikót húzta magára. Klaebo nagy tempót diktált, jó részidőkkel haladt és a célba érkezésekor első volt. Mögötte jött a kettővel utána indult francia Mathis Desloges, aki mindössze 4.9 tizeddel kapott ki tőle. Később egyedül honfitársa, Einar Hedegard volt rá veszélyes, 7,5 kilométernél még öt-hat másodperccel előtte járt, és 1,4-gyel a vége előtt is volt még 2.8 másodperces előnye, de a hajrára elfáradt, így végül Desloges mögött harmadik lett – olvasható az MTI tudósításában.

Johannes Hösflot Klaebo tehát pénteken sem talált legyőzőre, jelenleg a nyolc arany mellett egy-egy ezüst- és bronzéremmel büszkélkedik, vagyis csak egyetlen győzelem választja el attól, hogy megelőzze Marit Björgent, aki nyolc arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel fejezte be pályafutását. A 29 éves olimpikon vasárnap állhat a ranglista élére, hiszen tagja annak a norvég csapatnak, amely toronymagas esélyese a férfi váltónak.

🥇

🥇

🥇

🥇

🥇

🥇

🥇

🥇



Johannes Hoesflot Klaebo of Norway just tied the record for most Winter Olympic gold medals!#MilanoCortina2026 #CrossCountrySkiing pic.twitter.com/Lfin1Ng2Mz — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

Magyar szemek előtt íródik a történelem

A férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres számában két magyar is elindult, Kónya Ádám közel négy percet kapva a 72., míg Büki Ádám kerek ötperces hátránnyal a 86. leggyorsabb időt futotta. Utóbbi az M4 Sportnak elárulta, hogy a sprint óta köhögéssel küzd.

Sajnos nem volt jó napom, de azt gondolom, ez az ötperces hátrány ilyen pályán azért elfogadható. Nagyon gyorsan ment az eleje, 10 kilométeren ez az idő azért nem lassú, úgyhogy örülök, hogy helyezésben sikerült előrelépni. A hátrányon kicsit még jó lett volna faragni, de ma ennyi volt benne. Az elmúlt napokban, a sprint óta kicsit köhögök, éreztem, hogy a verseny során voltak is gondok a levegőzéssel. De azért összességében sikerült jól felépíteni, élvezhető volt. Én gyakorlatilag negyvenöt perccel később indultam, mint az eleje, ezért így, hogy egész nap tűzött a nap és nem volt semmi felhő, volt romlás a pályában. Nem mondanám nagyon drasztikusnak, de azért érezhető volt.

A befutót követően Kónya is kiemelte a napsütést, ami miatt a pálya folyamatosan lassult: „Jó kérdés, hogy ebben mennyi lett volna, ha mondjuk az első húszban van a rajtszámom. A visszafogottabb kezdés megvolt, jó tempót tudtam megtalálni az első körben, utána pedig rákapcsoltam kicsit" – mondta.