A tavalyi műkorcsolya világbajnok Malinin – aki múlt vasárnap a csapatversenyben aranyérmet nyert Milánóban a téli olimpia programjában – a keddi rövidprogram után közel öt ponttal vezetett a négy évvel ezelőtti pekingi játékokon ezüstérmes, 2025-ben vb-bronzérmes, háromszoros vb-második japán Kagijama Juma és 5,61-gyel a Pekingben 14., 2024-ben vb-harmadik, tavaly vb-4. francia Adam Siao Him Fa előtt. Ők hárman kaptak 100 pont felett három nappal korábban.

A téli olimpia sztárja hatalmasat hibázott

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A téli olimpia amerikai sztárja is csak ember

A péntek esti 24 fős kűrben a legjobbak csoportjában a 2025-ös világbajnokságon ezüstérmes, 21 éves Sajdorov az ötödik helyről várta a kűrt, emiatt kockáztatott, és parádésra sikerült az előadása. Mint később kiderült, az aranyérmet jelentette számára. A hazai közönség előtt szereplő Daniel Grassl rontott, egyik ugrásánál letenyerelt, és így jelentősen visszacsúszott, egészen a kilencedik helyig. Adam Siao Him Fa sem bírta el a nyomást, az első két ugrását elhibázta, és a folytatásban is bizonytalankodott, így lemaradt a dobogóról, és csak a hetedik lett. Később is folytatódott a „csillaghullás": Kagijama ugyancsak betlizett, az első ugrásánál megbillent, a következőnél pedig esett, de végül még így is - mint a legjobb hibázó - második lett.

A 14 verseny óta veretlen Malinin zárta az estét, de ő is belehibázott két négyfordulatosba, az egyik szimplára, a másik duplára sikeredett. A favorit amerikai a későbbiekben kétszer is elesett, a hátra szaltója viszont sikerült, azonban így is csak 15. lett a kűrben, összesítésben pedig óriási meglepetésre nyolcadikként zárt.