Karrierje első téli olimpiai programján szerepel Maxim Naumov, az amerikai csapat 24 éves műkorcsolyázója, aki a rövidprogramja után a 14. helyről várhatja a pénteki folytatást. Nehéz időszakot hagyott maga mögött Naumov, ugyanis a szülei 2025. januárjában életüket vesztették egy repülőgép-balesetben. A Washington fölött történt tragédia során a gép egy katonai helikopterrel ütközött, összesen 67-en vesztették életüket.

Maxim Naumov, a téli olimpia egyik debütánsa

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Naumov számára nehéz időszak után jött a téli olimpia

Nem sokkal a baleset után derült ki, hogy Vadim Naumov és Evgenia Shishkova is az áldozatok között szerepelt, a házaspár még 1994-ben nyert világbajnokságot páros műkorcsolya számban. A 24 éves sportoló ezután határozta el, hogy bekerül az amerikaiak olimpiai csapatába.

Úgy éreztem, ők vezettek ma engem. Minden csúszásomnál, minden lépésemnél éreztem a támogatásukat. Ahogy jöttek az elemek egymás után, éreztem, hogy terelgetnek engem. Térdre rogyva fejeztem be a végén, és nem tudtam, hogy sírni fogok, mosolyogni vagy nevetni. Annyit tudtam csak tenni, hogy felnéztem, és azt mondtam, „nézzétek, mit hoztunk össze!"

– idézte az Eurosport Naumovot, aki a rövidprogram után a szüleivel készült közös fotót is megmutatta a kamerának.

Naumov, akit a szülei edzették, 85,65 pontot kapott a produkciójára, a fotóról annyit árult el, hogy mindig magánál tartja.

„Azt szerettem volna, hogy velem együtt éljék át ezeket a pillanatokat" – tette hozzá.

A 24 fős kűrt pénteken rendezik, Naumov a 14. helyről várhatja a folytatást, míg honfitársa, Ilia Maninin vezeti a tabellát 108,16 ponttal.