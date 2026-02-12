Az amerikai lap megemlítette, hogy az ázsiai országot egyetlen sportoló képviseli Faiz Basha alpesi síelő személyében, aki ha téli olimpiai aranyérmet nyerne, 788 ezer amerikai dollárnak (nagyjából 250 millió forintnak) megfelelő összeg ütné a markát.

Szingapúr fizetne a legtöbbet a téli olimpiai aranyért

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Sokat érhet egy téli olimpiai aranyérem

Hongkong hasonlóképpen busásan jutalmazná olimpiai bajnokát: az első helyezés ott 767 ezer dollárt ér. A házigazda olaszoknál az aranyérmest 213 ezer, a lengyeleknél 211 ezer, a szlovénoknál pedig 162 ezer dollárral díjazzák - írja az MTI.

A USA Today a másik „végletet" is megemlítette: a legkisebb ötkarikás bónuszt Új-Zéland fizeti, a távoli ország reprezentása, aki a milánói-cortinai havas-jeges játékokon győz, háromezer dollárral gazdagodik.

Az ausztráloknál 14 ezer, a dánoknál 15 ezer, a kanadaiaknál 18 ezer, az osztrákoknál 23 ezer, a hollandoknál és a németeknél 35-35 ezer dollár dukál az aranyért. Az Egyesült Államok 37 és fél ezer dollárt fizet a február 22-ig tartó téli olimpián diadalmaskodó versenyzőjének. Az újság megjegyezte: ugyanennyi volt az amerikai aranyérmes jussa a 2022-es pekingi téli és a 2024-es nyári párizsi olimpián is.