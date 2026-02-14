Live
Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Hűha!

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

Az Origón is beszámoltunk a norvég bronzérmes kálváriájáról. Laegreid harmadik lett a férfi biatlon 10 km-es sprintversenyen, majd ország-világ előtt bevallotta, megcsalta a barátnőjét. Az eset nagy port kavart, azóta a téli olimpia erről beszél és egy rivális is megszólalt az ügyről.

Sturla Holm Laegreid pénteken újabb bronzérmet szerzett a férfi biatlon 10 km-es sprintversenyen. Ezután pedig a milánói téli olimpia eddigi legmeghökkentőbb nyilatkozatát adta, miután élő adásban kürtölte világgá, hogy megcsalta a barátnőjét. „Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével. A világ legszebb és legcsodálatosabb emberével. Aztán három hónapja elkövettem életem legnagyobb hibáját: megcsaltam. Egy hete elmondtam neki, és ez volt életem legrosszabb hete. Nyilvánvalóan ez a kapcsolat végét jelentette. Azonban nem vagyok hajlandó feladni” – mondta a könnyeivel küzdve Laegreid, aki azért is állt a nyilvánosság elé, mert így szerette volna visszaszereznie szerelme bizalmát.

A francia rivális sem hagyta szó nélkül a téli olimpia egyik pikáns ügyét
Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A téli olimpia egyik legforróbb ügye lett belőle

A francia Emilien Jacquelin, aki mindössze két tizedmásodperccel maradt el Lægreidtől és a negyedik helyen végzett, nem tudta megállni, hogy a verseny után adott interjújában ne szúrjon oda a norvégnak. A VG Sportnak azt mondta: „Egy hűtlen fickó vert meg.” Aztán viccelődve hozzátette: „Vasárnap szétrúgom a seggét, meglátjuk.”

 

