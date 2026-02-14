Live
Johannes Hösflot Klaebo péntek délután a nyolcadik aranyérmét szerezte az ötkarikás játékok során, vasárnap pedig a kilencedik győzelemért száll harcba a férfi váltóval. A 29 éves klasszis elképesztő teljesítményt nyújt, ahogyan azok a norvég szurkolók is, akik többek között Klaebo miatt utaztak el a téli olimpia helyszíneire.

Mint ismert, Johannes Hösflot Klaebo, aki péntek délután megnyerte a férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres számát, egyetlen győzelemre van attól, hogy az örökrangsor élén megelőzze honfitársát, a szintén nyolc aranyéremmel rendelkező Marit Björgent. A norvég sífutó mögött elképesztő szurkolótábor áll, ezt a téli olimpia hivatalos X-oldalára feltöltött videó is jól bemutatja.

Norvég szurkolók a milánói-cortinai téli olimpia lelátóján
Norvég szurkolók a milánói-cortinai téli olimpia lelátóján
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Norvég öröm a téli olimpia pénteki napján

Volt is miért örömködni a norvégoknak, hiszen Johannes Hösflot Klaebo már a nyolcadik norvég aranyat szerezte meg a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. Norvégia péntek délután vezette az összesített éremtáblázatot, természetesen a legtöbbet (7) a sífutók hozták a konyhára, míg a biatlonosok négyet. A sikerekhez a szurkolók is próbálnak asszisztálni, elhivatottságukat jól mutatja az ötkarikás játékok hivatalos X-oldalára feltöltött videó.

