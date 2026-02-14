Mint ismert, Johannes Hösflot Klaebo, aki péntek délután megnyerte a férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres számát, egyetlen győzelemre van attól, hogy az örökrangsor élén megelőzze honfitársát, a szintén nyolc aranyéremmel rendelkező Marit Björgent. A norvég sífutó mögött elképesztő szurkolótábor áll, ezt a téli olimpia hivatalos X-oldalára feltöltött videó is jól bemutatja.
Norvég öröm a téli olimpia pénteki napján
Volt is miért örömködni a norvégoknak, hiszen Johannes Hösflot Klaebo már a nyolcadik norvég aranyat szerezte meg a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. Norvégia péntek délután vezette az összesített éremtáblázatot, természetesen a legtöbbet (7) a sífutók hozták a konyhára, míg a biatlonosok négyet. A sikerekhez a szurkolók is próbálnak asszisztálni, elhivatottságukat jól mutatja az ötkarikás játékok hivatalos X-oldalára feltöltött videó.
