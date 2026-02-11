Cameron Bolton, az ausztrál csapat 35 éves sztárja kedden került kórházba, miután a téli olimpia hétfői edzésén balesetet szenvedett, másnap reggelre pedig egyre súlyosbodó nyakfájdalomra ébredt. Később megállapították, hogy a 35 éves sztárnak két csontja is eltört, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Cameron Bolton sérülést szenvedett a téli olimpia edzésén

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Bolton számára véget ért a téli olimpia

Az ausztrál csapatot megrázta a helyzet, amikor Boltont mentőhelikopterrel szállították a milánói kórházba, miután kedd reggelre elviselhetetlen nyakfájdalomra ébredt. A negyedik olimpiájára készülő veterán hétfőn, snowboard cross-edzésen balesetezett, s később azt is megállapították, hogy eltörte a nyakát.

Alisa Camplin, az ausztrálok képviselője elmondta, hogy Bolton a súlyos sérülés ellenére is jókedvű volt, és a felesége is csatlakozott már hozzá.

Cam meg akarta értettni a csapattársakkal, hogy mi történt, hogy jól van és remek támogatást kap. Tudja, mennyire komolyan vesszük ezt a helyzetet, a támogatás és a kommunikáció is nagyon jó volt, elégedett vagyok az itteni színvonallal

– idézte az egykori ausztrál sízőt a The Guardian.

Australian snowboarding star Cam Bolton has been ruled out of the Milano Cortina Games following a serious training crash.



The 35-year-old three-time Olympian was hospitalised in Milan with a broken neck just a day before he was scheduled to compete in the snowboard cross. pic.twitter.com/CPXNRM8wwB — The Project (@theprojecttv) February 10, 2026

Az említett lap kiemelte, hogy az ausztrál csapatnál nem Bolton esete az egyetlen sérülés, hiszen Laura Peel, Daisy Thomas és Misaki Vaughan szintén kidőlt. A 35 éves veterán a 2022-es pekingi játékokon az ausztrálok legjobb snowboard cross-eredményét érte el azzal, hogy a 13. helyen végzett.