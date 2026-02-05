A téli olimpia előtt hozott döntés előzménye egy komoly péniszbotrány, amely az elmúlt időszakban rázta meg a síugrók világát.

Téli olimpia: a péniszbotrány megrázta a síugrás világát, de megérkezett a csattanós válasz

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Téli olimpia: mikrochipekkel válaszolnak a péniszbotrányra

A vádak szerint egyes sportolók

hialuronsavat fecskendeztek intim testrészeikbe, illetve agyagot rejtettek az alsóneműjükbe, hogy mesterségesen növeljék a síruhájuk méretét. Ennek célja az volt, hogy nagyobb öltözetet viselhessenek, amely ugrás közben nagyobb felületet biztosít,

így javítva a felhajtóerőt és csökkentve a süllyedési sebességet – gyakorlatilag „emberi siklóvá” alakítva a versenyzőt.

Egy, a Frontiers című szaklapban megjelent tanulmány szerint már

mindössze 2 centiméterrel nagyobb ruha-körfogat is 4 százalékkal csökkentheti a légellenállást, miközben 5 százalékkal növeli a felhajtóerőt. Ez akár 5,6 méteres pluszt is jelenthet egy ugrásnál, ami az elit sportban döntő különbség lehet az érmek sorsát illetően.

Winter Olympic athletes to be microchipped after crotch-enlarging cheating scandal https://t.co/XQYodcBEPN — Metro Sport (@Metro_Sport) February 4, 2026

A botrány középpontjába a norvég válogatott került, miután a tavalyi világbajnokságon kiderült: a csapat két vezető síugrója manipulálta a ruházat ágyékrészét. Az ügy súlyos következményekkel járt: Magnus Brevik szövetségi kapitány, segítője Thomas Lobben és Adrian Livelten stábtag 18 hónapos eltiltást kapott, míg Marius Lindvik – az olimpiai nagysánc címvédője – és Johann Andre Forfang, kétszeres olimpiai érmes, három hónapra került partvonalra.

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) „pimasz kísérletnek” nevezte az esetet, amely szerinte nyíltan a rendszer kijátszására irányult. A szövetség ennek hatására új ellenőrzési rendszert vezet be az olimpián.

Az intézkedések között szerepel a síruhák kötelező 3D-s szkennelése, hogy a méretek pontosan megfeleljenek az előírásoknak. Ezt követően a felszereléseket egy ellenőrzőponton hitelesítik, ahol manipulációbiztos mikrochipeket helyeznek el rajtuk. Ezek célja, hogy megakadályozzák az utólagos módosításokat.

A FIS emellett bevezeti a labdarúgásból ismert sárga és piros lapos rendszert is. Az első felszerelés-manipuláción ért sportoló sárga lapot kap, ismételt szabálysértés esetén pedig piros lap következik, amely automatikus kizárást jelent a következő versenyből, és az adott csapat egy indulási helyet is elveszít.