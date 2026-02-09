A normálsánc azért különösen érdekes a téli olimpia programjában, mert a világkupa-sorozatban kizárólag nagy- és óriássáncon versenyeznek a férfi síugrók. Kisebb sáncon a különbségek szinte eltűnnek, de legalábbis nagyon lecsökkennek. Részben ezzel magyarázható, hogy a nőknél is meglepetés született a norvég Anna Odine Ström révén, aki a két nagy esélyes, a szlovén Nika Prevc és a japán Marujama Nozomi előtt diadalmaskodott. A férfiaknál előbbi bátyja, Domen Prevc a legnagyobb favorit, mivel megnyerte a Négysáncversenyt és a sírepülő-világbajnokságot, toronymagasan vezeti a vk-t, ráadásul a sorozat legutóbbi négy versenyén egyaránt győzött. Mögötte versenyzők egész sora reménykedik abban, hogy meglepetést okozhat, köztük van a címvédő japán Kobajasi Rjoju is, aki Prevc mögött második helyen áll a vk-ban. Az osztrák és német riválisok, vagy Prevc honfitársa, Anze Lanisek is harcban lehet a dobogóért, vagy akár az aranyért is.

Jutta Leerdam a téli olimpia egyik nagy esélyese

Jön a téli olimpia egyik nagy sztárja, Jutta Leerdam

A gyorskorcsolyázóknál ezúttal a nők 1000 méteres versenyére kerül sor, melyben a négy évvel ezelőtti dobogósok mellé felnőtt egy negyedik nagy esélyes a holland Femke Kok személyében, aki ebben az idényben megnyerte a táv vk-sorozatát. Pekingben a japán Takagi Miho diadalmaskodott a holland Jutta Leerdam és az amerikai Brittany Bowe előtt. Az nagy meglepetés lenne, ha nem ebből a négyesből kerülne ki a győztes - írja az MTI.

Alpesi síben most debütál a csapat kombinációs szám, elsőként a férfiaknál Bormióban. Az előző játékokon még egyéni verseny volt, ezúttal viszont nemzetenként két külön résztvevő teljesíti előbb a lesiklást, majd a műlesiklást.

A hódeszkásoknál a női big airben, a szabadstílusú sízőknél pedig a női slopestyle-ban avatnak bajnokot.

Curlingben a vegyes párosok küzdelmében hétfő délelőtt négy mérkőzéssel lezárul az alapszakasz, este pedig már az elődöntőket bonyolítják le. A legjobb négy közé a britek, az amerikaiak, a címvédő olaszok, valamint a svédek kerültek.