A 46 éves Sarah Schleper a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai téli olimpia csütörtöki napján. A mexikói olimpikon ezzel a bravúrral az első női alpesisíző lett, aki hét ötkarikás játékon is rajthoz állt, szombaton pedig tovább izgulhat, hiszen a fia, Lasse Gaxiola szintén rajthoz áll Olaszországban.

Sarah Schleper és a hetedik téli olimpia

Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Schleper számára ez már a hetedik téli olimpia

A 46 éves olimpikon 1995. november 18-án debütált a világkupában, és tizenöt szezon alatt négyszer állhatott fel a dobogóra, egyszer pedig annak legfelső fokára. Schleper az Egyesült Államokat képviselte az első négy olimpiáján, a legutóbbi három alkalommal pedig Mexikót. Négy évvel ezelőtt és Milánóban is ő vihette a zászlót.

A 46 éves versenyző csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy 18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián. Ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli olimpiák történetében – írja az MTI.

Schleper álma köztudottan az volt, hogy fiával együtt síelhessen a téli olimpián, számára a siker csak annyit jelent, hogy mindketten versenyezhetnek Milánóban.

SEVEN Olympics! ❄️⛷️



From one generation to the next, Mexico's Sarah Schleper keeps on chasing her passion with perseverance and grit - and this time she'll compete alongside her son ❤️✨#Olympics #MilanoCortina2026 @milanocortina26 | @fisalpine | @COM_Mexico pic.twitter.com/Zplg0PzGaw — The Olympic Games (@Olympics) February 12, 2026