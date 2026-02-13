Live
A csütörtöki program után a mexikói Sarah Schleper lett az első női alpesisíző, aki hét ötkarikás játékon is elindult. A 46 éves sportolónak ráadásul a fia is rajthoz áll szombaton, így egy újabb szempontból is emlékezetes maradhat a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia.

A 46 éves Sarah Schleper a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai téli olimpia csütörtöki napján. A mexikói olimpikon ezzel a bravúrral az első női alpesisíző lett, aki hét ötkarikás játékon is rajthoz állt, szombaton pedig tovább izgulhat, hiszen a fia, Lasse Gaxiola szintén rajthoz áll Olaszországban.

Sarah Schleper és a hetedik téli olimpia
Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Schleper számára ez már a hetedik téli olimpia

A 46 éves olimpikon 1995. november 18-án debütált a világkupában, és tizenöt szezon alatt négyszer állhatott fel a dobogóra, egyszer pedig annak legfelső fokára. Schleper az Egyesült Államokat képviselte az első négy olimpiáján, a legutóbbi három alkalommal pedig Mexikót. Négy évvel ezelőtt és Milánóban is ő vihette a zászlót.

A 46 éves versenyző csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy 18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián. Ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli olimpiák történetében – írja az MTI. 

Schleper álma köztudottan az volt, hogy fiával együtt síelhessen a téli olimpián, számára a siker csak annyit jelent, hogy mindketten versenyezhetnek Milánóban.

  • További híreink

 

