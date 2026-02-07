A megnyitóünnepséggel hivatalosan is elkezdődött a milánói-cortinai téli olimpia. A téli olimpia szombati versenynapján már éremosztó számokat is rendeznek.
A téli olimpia szombati programja
- Alpesisí: férfi lesiklás 11.30
- Curling: vegyes páros selejtező: Nagy-Britannia–Kanada, Svájc–Svédország, Észtország–Norvégia, Csehország–Koreai Köztársaság, Svédország–Olaszország, Nagy-Britannia–Egyesült Államok, Koreai Köztársaság–Egyesült Államok, Kanada–Észtország, Csehország–Svájc, Norvégia–Olaszország
- Gyorskorcsolya: női 3000 m 16.00
- Hódeszka: férfi big air döntő 19.30
- Jégkorong: nők, A csoport: Egyesült Államok–Finnország 16.40, Svájc–Kanada 21.10, B csoport: Németország–Japán 12.10, Svédország–Olaszország 14.40
- Műkorcsolya: férfi rövidprogram és jégtánc kűr 19.45
- Sífutás: női 10+10 km tömegrajtos verseny 13.00
- Síugrás: női normálsánc egyéni 18.45
- Szabadstílusú sí: női slopestyle selejtező 10.30 és 11.35, férfi slopestyle selejtező 14.00 és 15.05
- Szánkó: férfi egyes 1. és 2. futam 17.00, 18.32
