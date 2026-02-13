Breezy Johnson számára sikeresnek mondható a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, hiszen az amerikaiak 30 éves sportolója már megnyerte a lesiklószámát, majd olyan történt vele, amire biztosan nem számított. Bár a csütörtöki, szuperóriás-műlesiklást bukással fejezte be, mégsem lehetett letörve, hiszen a futama után szerelme, Connor Watkins a közönség előtt megkérte a kezét. Hogy az öröm teljes legyen, Johnson Instagram-posztjához az a Taylor Swift is hozzászólt, akinek egyik idézete helyet kapott a gyűrűt rejtő fadobozon.

Breezy Johnson főszereplő lett a téli olimpia egyik sikertörténetének

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Breezy Johnson, a téli olimpia egyszeres bajnoka

A 30 éves, kétszeres világbajnok, miután aranyérmet szerzett lesiklásban, elindult a női szuperóriás-műlesiklásban is, bár ez bukással végződött. A futama során Johnson eltalált egy kaput, majd a hálóban kötött ki, szerencsére sérülés nélkül megúszta. Sőt a célban még egy örömhírt is kapott, miután szerelme, Connor Watkins megkérte a kezét, a válasz természetesen igen volt.

A kék drágaköves gyűrűt egy fadobozba rejtette, amin egy Taylor Swift-idézet állt a The Alchemy című dalból — szúrta ki a Bors.

Taylor Swift sem hagyta szó nélkül

A párosnak több olimpiai sztár, köztük Lindsey Vonn és Mikaela Shiffrin is gratulált, nem mellékesen pedig a 14-szeres Grammy-díjas előadó is intézett egy üzenetet.

„Hol a trófea? Csak odaszaladt hozzám” Gratulálok!

— írta Swift, utalva ezzel saját dalszövegére. Johnson később azt válaszolta a világsztárnak, hogy szívesen megtanítaná síelni.