Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Botrány a megnyitó másnapján. A téli olimpiai játékok ellen rendezett tüntetés csoportjai összecsaptak a rendőrökkel Milánóban szombaton. Ezzel egy időben szabotázsakciók történtek az olasz vasúti hálózaton.

A természetvédő mozgalmak által meghirdetett tüntetés a „foglaljuk vissza a városokat, szabadítsuk meg a hegyeket” jelszóval indult el a XXV. téli olimpia megnyitójának másnapján. Egy másik jelszó úgy hangzott, hogy a lakóházakat adják a családoknak, a rendőrség pedig távozzon a kerületekből — jelentette az MTI.

Tiltakozók ezrei vonultak Milánó utcáira 2026. február 7-én, a Milano Cortina téli olimpia elleni demonstráción. A tüntetők füstbombákkal és transzparensekkel fejezték ki nemtetszésüket a játékok rendezése ellen Fotó: ANDREA CARRUBBA / ANADOLU
Tiltakozók ezrei vonultak Milánó utcáira 2026. február 7-én, a Milano Cortina téli olimpia elleni demonstráción. A tüntetők füstbombákkal és transzparensekkel fejezték ki nemtetszésüket a játékok rendezése ellen
Fotó: ANDREA CARRUBBA / ANADOLU

Radikális csoportok és utcai összecsapások a téli olimpia ellen

A természetvédők szerint a játékok kárt tesznek az Alpok és a Dolomitok hegyeiben: ötszáz kartonpapírból készített fát tartottak a magasba, mivel szerintük ennyit vágtak ki az olimpiai pályák miatt.

A demonstrációhoz egész Észak-Olaszországból csatlakoztak környezetvédő csoportok, a nagysebességű vasútvonalak ellenzői, az üresen álló épületeket elfoglaló mozgalmak tagjai, valamint palesztinpárti tüntetők, anarchisták és más szélsőbaloldali tiltakozók, köztük a parlamenten kívüli Újraalapított Kommunista Párt és a Fiatal Kommunisták nevű formáció. Jelen volt a játékokra megalakult Fenntarthatatlan Olimpiai Bizottság (CIO), amely az azonos rövidítésű Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellen tiltakozott.

MILAN, ITALY – FEBRUARY 7: Thousands of demonstrators take part in an anti-Olympic protest against the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, as they light smoke bombs and hang banners in in Milan, Italy, on February 7, 2026. Andrea Carrubba / Anadolu (Photo by Andrea Carrubba / Anadolu via AFP)
Fotó: ANDREA CARRUBBA / ANADOLU

A menet élén haladó transzparensen angolul az volt olvasható "Ismerd meg ellenségedet". Sokan palesztin zászlót tartottak a magasba, Izrael és az amerikai idegenrendészet (ICE) vezetői ellen tiltakoztak. A szervezők szerint tízezren vonultak fel, a hatóságok szerint valamivel több mint ötezren.

A megmozdulás célállomása a Corvetto városnegyed volt, amely a másod-és harmadgenerációs migráns fiatalok zavargásairól ismert.

MILAN, ITALY – FEBRUARY 7: Thousands of demonstrators take part in an anti-Olympic protest against the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, as they light smoke bombs and hang banners in in Milan, Italy, on February 7, 2026. Andrea Carrubba / Anadolu (Photo by Andrea Carrubba / Anadolu via AFP)
Fotó: ANDREA CARRUBBA / ANADOLU

A menetről több alkalommal csoportok szakadtak le. Arcukat eltakaró tüntetők petárdákat és tűzijátékot dobáltak a városon belül haladó vasútvonalra, majd megpróbálták elfoglalni a gyorsforgalmi utat, de azt a rendőrség könnygázzal és vízsugarakkal megakadályozta. Hat személyt vettek őrizetbe.

Szombaton szabotázsakciókat hajtottak végre az ország déli és északi része közötti vasútvonalon. Bolognánál két pokolgépet helyeztek el, az egyik felrobbant és felgyújtotta az elektromos vezetéket. Pesarónál a sínek melletti elektromos táblát gyújtották fel.

A hatóságok terrorizmus címén indítottak vizsgálatot.

