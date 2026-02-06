Live
Ezt látnia kell!

A pénteki nyitóünnepséggel hivatalosan is kezdetét veszi a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, s bár február 4–én már láthattunk versenyszámokat, az ötkarikás hangulat valójában este köszönt be. A San Siróban rendezett megnyitón világsztárok szórakoztatják a szurkolókat, egy kis történelmi szakítással.

A 2026-os téli olimpiát Észak-Olaszország különböző helyszínein rendezik meg, bár a hivatalos rendező város Milánó és Cortina d’Ampezzo. A péntek esti megnyitót a legendás San Siróban tartják, nem is akármilyen világsztárokkal. Az eseményen többek között fellép az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey, valamint a történelem során először két olimpiai üstöt is elhelyeznek.

Péntek este érkezik a téli olimpia megnyitója
Fotó: Yonhap / MTI/EPA/YNA

Káprázatos műsort tervez a téli olimpia szervezőbizottsága

„A sport világa tele van harmóniával, amely ezernyi különböző módon fejeződik ki: mozgás, arányok, ritmus és kapcsolat. Ezért választotta a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia a „Harmónia” címet a nyitóünnepség címének és víziójának” – olvasható az ötkarikás játékok hivatalos oldalán. A szervezők kiemelték, hogy a mostani ünnepségen a béke, valamint az olasz kultúra lesz középpontban.

A San Siróban rendezett zenés eseményre világsztárokat is meghívtak, a legnagyobb érdekességet pedig – a történelem során először – a két olimpia üst szolgáltatja. A Bleacher Report cikke kitér arra, hogy az egyik üst a milánói Arco della Pace-re, a másik pedig a cortinai Piazza Dibonára kerül. 

Kik lesznek a sztárfellépők?

A pénteki elődadók között szerepel az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey, a szintén Grammy- és Golden Globe-díjazott olasz énekesnő, Laura Pausini, valamint Andrea Bocelli tenorista. Továbbá Cecilia Bartoli (mezzoszoprán), Pierfrancesco Favino (színész), Sabrina Impacciatore (színésznő) és Ghali (rap) is a fellépők között szerepel. 

Marco Balich, az esemény kreatív igazgatója szerint Carey olaszul fog előadni, így „az egész stadion vele együtt tud majd énekelni”.

A 2026-os téli olimpia záróünnepségét február 22-én, vasárnap tartják.

  További cikkeink

 

