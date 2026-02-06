A 2026-os téli olimpiát Észak-Olaszország különböző helyszínein rendezik meg, bár a hivatalos rendező város Milánó és Cortina d’Ampezzo. A péntek esti megnyitót a legendás San Siróban tartják, nem is akármilyen világsztárokkal. Az eseményen többek között fellép az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey, valamint a történelem során először két olimpiai üstöt is elhelyeznek.

Péntek este érkezik a téli olimpia megnyitója

Fotó: Yonhap / MTI/EPA/YNA

Káprázatos műsort tervez a téli olimpia szervezőbizottsága

„A sport világa tele van harmóniával, amely ezernyi különböző módon fejeződik ki: mozgás, arányok, ritmus és kapcsolat. Ezért választotta a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia a „Harmónia” címet a nyitóünnepség címének és víziójának” – olvasható az ötkarikás játékok hivatalos oldalán. A szervezők kiemelték, hogy a mostani ünnepségen a béke, valamint az olasz kultúra lesz középpontban.

A San Siróban rendezett zenés eseményre világsztárokat is meghívtak, a legnagyobb érdekességet pedig – a történelem során először – a két olimpia üst szolgáltatja. A Bleacher Report cikke kitér arra, hogy az egyik üst a milánói Arco della Pace-re, a másik pedig a cortinai Piazza Dibonára kerül.

The Flame is making its way to the vibrant heart of #Milan. Yesterday, the Olympic spirit lit up the Milanese hinterland, with exceptional personalities and the warm embrace of the people, reaching the venues—where the magic of the Games will soon captivate audiences from around… pic.twitter.com/ufbbVmGFbw — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 5, 2026

Kik lesznek a sztárfellépők?

A pénteki elődadók között szerepel az ötszörös Grammy-díjas Mariah Carey, a szintén Grammy- és Golden Globe-díjazott olasz énekesnő, Laura Pausini, valamint Andrea Bocelli tenorista. Továbbá Cecilia Bartoli (mezzoszoprán), Pierfrancesco Favino (színész), Sabrina Impacciatore (színésznő) és Ghali (rap) is a fellépők között szerepel.

Marco Balich, az esemény kreatív igazgatója szerint Carey olaszul fog előadni, így „az egész stadion vele együtt tud majd énekelni”.

A 2026-os téli olimpia záróünnepségét február 22-én, vasárnap tartják.