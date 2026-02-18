Ilia Malinin kedden elismerte, hogy nem volt meg a kellő mentális felkészültsége a téli olimpián, ezért hibázott hatalmasokat. Sokan aranyérmet vártak tőle, amelyre így esélyes sem volt, most pedig végre megtörte a csendet.

Nem bírta a nagy nyomást a téli olimpián

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

Malinin aranyvárományosa volt a 2026-os téli olimpia műkorcsolya versenyének egyéni számában és hatalmas figyelem vette körül. Kiváló rövidprogramot produkált, a szabadprogramja viszont nem sikerült fényesen, több hibát is vétett, ezért 72 pontot vontak le tőle.

Őszintén szólva, nem túl kellemes érzés, ez a legőszintébb kifejezés rá. Annyi szempár, annyi tekintet és figyelem. Ha nem vagy erre teljes mértékileg felkészülve, az nagyon megviselhet. Ez lehetett az egyik hibám. Nem voltam felkészülve, hogy maximálisan kezeljem ezt a helyzetet”

- mondta Malinin az olimpián érzett hatalmas elvárásokról és nyomásról.

Hozzátette, a szabadprogram napján magabiztos volt. Aztán amikor kilépett a jégre, megérezte a „lenyűgöző környezetet”. Szerinte ez az élmény hatással lesz arra is, hogyan készül majd a 2030-as téli olimpiára, ha egyáltalán indul rajta.

„Korántsem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de csak annyit tehetek, hogy tanulok a hibáimból. Remélem, hogy a következő versenyekig máshogy tudok hozzáállni a dolgokhoz” – mondta Malinin.

Az ötkarikás játékok korábbi szakaszában, a csapatversenyen Malinin 200,03 pontot ért el szabadprogramjával, ezzel segítve az Egyesült Államokat az aranyérem megszerzésében. Az olimpia előtti négy versenyen 209,78, 238,24, 228,97 és 215,78 pontot ért el a hosszabb programban. A milánói 156,33 pontos teljesítmény messze elmarad ezektől.

A mindössze 21 éves Malinin atlétikai képességei miatt a műkorcsolya világának meghatározó alakjává vált. Ő volt az első korcsolyázó, aki egyetlen programban hét négyfordulatos axelt ugrott.