Az orosz-kazah műkorcsolyázó magyar színekben, csárdásra táncolva mutatta be rövidprogramját. Sofia Samodelkina elbűvölte a magyarokat a téli olimpián.

Magyar csárdás szólt a téli olimpián, különleges produkciót láthatott a világ

Fotó: SHUNIK DENISOVICH / ANADOLU

Sofia Samodelkina a műkorcsolyázók hétfő esti rövidprogramjában

magyar motívumokkal varázsolta el a közönséget Milánóban. Ruhája piros-fehér-zöld színekben pompázott, és csárdásra táncolt a téli olimpián.

Samodelkina 68,74 pontot kapott programjára, amelyben az olasz zeneszerző, Vittorio Monti magyar csárdásának feldolgozására táncolt. A dalhoz természetesen illő, magyar színekben ragyogott a ruhája. A nézők óriási tapssal jutalmazták a kűrt, a kazah színekben versenyző sportoló viszont nem volt elégedett pontszámával.

Samodelkina Moszkvában született, orosz apa és kazah anya gyermeke. Eredendően oroszként versenyzett, aztán 2024-től kazah színekre váltott, többek között azért is, hogy részt vehessen az olimpián.