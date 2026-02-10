A téli olimpián másodszor szereplő és ezúttal magyar zászlóvivő Nógrádi igencsak nehéz feladat előtt állt a közel teltházas Forum di Milánóban, ugyanis a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalinivel is meg kellett küzdenie, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erősnek ígérkezett. Az FTC sportolója a kvartett végére sorolt be, eleinte japán, kínai, olasz, magyar sorrendben „vonatoztak”. A hajrához közeledve előbb Liu Shaoang, majd Nadalini is megelőzte Mijatát, így a papírformának megfelelő sorrend alakult ki a futamban. Nógrádi egy pillanatra sem szakadt le, de előzési lehetősége igazán egyszer sem volt.
Továbbjutott a honosított koris a téli olimpián
Moonnak sem jutottak sokkal könnyebb vetélytársak tekintve, hogy a kanadai William Dandjinou a legnagyobb favorit, rajta kívül pedig még meg kellett küzdenie korábbi honfitársával, a dél-koreai Sin Dongminnel is, valamint a francia Etienne Bastier-vel. Az FTC honosított korcsolyázója a táv első felében igyekezett elöl tempózni, egyszer sem csúszott a második helynél hátrébb. Amikor fokozódott a tempó, előbb az ázsiai, majd a tengerentúli riválisa is megelőzte, de Sintől aztán visszaszerezte a biztos továbbjutást jelentő második pozíciót. A végére Moon mintha kicsit elfáradt volna, így végül harmadikként haladt át a célvonalon, de a futam elég gyors volt ahhoz, hogy a magyar sportoló időeredményével a negyeddöntőbe lépjen – számolt be róla az MTI.
Ez volt az első futásom az olimpián, így érthetően ideges voltam, de nagyon élveztem”
– mondta az angolul nyilatkozó Moon, aki elégedett a teljesítményével, de azért bosszantja, hogy a végén visszaelőzte őt Sin, és emiatt izgulnia kellett a továbbjutásért.
A férfi 1000 méter csütörtökön folytatódik a legjobb hússzal, míg a keddi versenynapon a vegyes váltók negyeddöntője következik a magyar stafétával.
A negyeddöntőben kiesett a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású magyar vegyes váltó.
A magyarok négy éve ugyan bronzérmet nyertek ebben a számban, csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez – utóbbi Milánóban is rajthoz állt –, az Európa-bajnok Jászapáti Petra térdszalagszakadása miatt lemaradt a mostani ötkarikás játékokról, Kónya Zsófia pedig nem jutott ki.
Ennek fényében az új csapattól már az is szép teljesítmény lett volna, ha a negyeddöntőből továbbjut. Erre viszonylag kevés esély volt egy olyan futamból, melyben az aranyesélyes holland és olasz négyes is szerepelt, valamint a lengyel kvartett. Végi rögtön az első futása során lemaradt a másik három csapatról. Az olaszok és a hollandok a lengyeleket is leszakították, s bár a magyarok a 2000 méteres táv végén közelítettek a harmadik helyhez, előzési pozícióba végül már nem kerültek, így negyedikként kiestek.