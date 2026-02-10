Pónya Sára a 79. helyen végzett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjének keddi selejtezőjében, Büki Ádám a 90. helyen zárt. Egyik magyar sem jutott döntőbe a téli olimpián. Végi Diána Laura a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében búcsúzott.

Véginek csekély esélye volt a továbbjutásra a téli olimpián

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Rengeteg az inger a téli olimpián

A 26 éves magyar versenyző, Pónya 4:24.13 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel tíz riválisát tudta megelőzni.

„Óriási hajtás volt, egy szempillantás alatt történt az egész. Rengeteg inger éri az embert” – nyilatkozta Pónya. Hozzátette, nagyjából erre a helyre várta magát, hiszen ő nem sprinter, elégedett ezzel az eredménnyel, annak pedig külön örül, hogy fő száma, a 10 kilométer előtt szokhatta kicsit az olimpiai környezetet versenyen is.

Büki 4:02.02 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel öt riválisát tudta megelőzni. A selejtezőből a legjobb harminc jutott az egyenes kieséses szakaszba.

A síző elmondta, egy nappal korábban még melegebb volt a pálya, ennek megfelelően készült a lécével, a hideg viszont megnehezítette a dolgát. Hozzátette: az edzésen ugyan jobban ment, de most tudta, hogyan építse fel a versenyzését – írta az MTI. Hozzátette, most a regenerációé lesz a főszerep, hiszen pénteken 10 kilométeren versenyez.

Végi Diána Laura számára nem sikerült a bravúr

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Végi Diana Laura fájdalomcsillapítóval versenyzett

Véginek csekély esélye volt a továbbjutásra. A magyar korcsolyázó négyesében szerepelt a holland váltóval olimpiai és világbajnok Selma Poutsma, aki ráadásul ezen a távon idén Eb-bronzérmes lett, továbbá a kanadai váltóval szintén világbajnok és ebben a számban kétszeres junior vb-aranyérmes Florence Brunelle, illetve a négy éve a kínai vegyes stafétával olimpiai bajnok Fan Ko-hszin.

A külső, legelőnytelenebb négyes rajthelyén Végi nem tudott változtatni a startnál, negyedikként fordult az első kanyarba. Másfél kör után kissé le is szakadt riválisaitól, így 44.164 másodperces idejével negyedikként haladt át a célvonalon.

Tegnap a rajtolásnál leszúrtam, a combomban hematóma keletkezett. Kicsit fáj, ezért fájdalomcsillapítóval versenyeztem. Nem elviselhetetlen, de azért nyilvánvalóan hátráltat.

Megpróbáltam kizárni, de nem voltam százszázalékos” – mondta a vegyes zónában Végi, aki elárulta, hétfőn még nem nagyon tudott a lábára támaszkodni, keddre viszont sokat javult.