Szürreális pillanatot hozott sífutóverseny. A téli olimpián egy kutya jelent meg a pályán, és végigfutotta a célegyenest, ahol még célfotó is készült róla.
Az ötkarikás játékok sífutó-csapatspritjének selejtezőjében egy szokatlan akadály bukkant fel. A téli olimpián egy kutya úgy döntött, végigfutja a célegyenest.
Célfotó is készült a kutyáról a téli olimpián
A pályára szökött négylábú szerencsére nem hátráltatta a versenyzőket. A kutya viszont ellentmondást nem tűrően teljesítette a csúszós célegyenest és ott hagyta el a helyszínt, ahol minden versenyző.
Mutatjuk a cuki pillanatot:
Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen végzett a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében a milánói-cortinai téli olimpia szerdai napján.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!