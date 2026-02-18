Live
Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Szürreális pillanatot hozott sífutóverseny. A téli olimpián egy kutya jelent meg a pályán, és végigfutotta a célegyenest, ahol még célfotó is készült róla.

Az ötkarikás játékok sífutó-csapatspritjének selejtezőjében egy szokatlan akadály bukkant fel. A téli olimpián egy kutya úgy döntött, végigfutja a célegyenest.

Célfotó is készült a kutyáról a téli olimpián
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A pályára szökött négylábú szerencsére nem hátráltatta a versenyzőket. A kutya viszont ellentmondást nem tűrően teljesítette a csúszós célegyenest és ott hagyta el a helyszínt, ahol minden versenyző.

Mutatjuk a cuki pillanatot:

Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen végzett a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében a milánói-cortinai téli olimpia szerdai napján. 

 

 

