Az ötkarikás játékok sífutó-csapatspritjének selejtezőjében egy szokatlan akadály bukkant fel. A téli olimpián egy kutya úgy döntött, végigfutja a célegyenest.

Célfotó is készült a kutyáról a téli olimpián

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A pályára szökött négylábú szerencsére nem hátráltatta a versenyzőket. A kutya viszont ellentmondást nem tűrően teljesítette a csúszós célegyenest és ott hagyta el a helyszínt, ahol minden versenyző.

Mutatjuk a cuki pillanatot:

Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen végzett a sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyében a milánói-cortinai téli olimpia szerdai napján.