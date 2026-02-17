Elsőként a sífutók férfi és női szabadstílusú csapatsprint számában Kónya Ádám és Büki Ádám, illetve Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda lesz érdekelt a magyar csapatból szerdán a 2026-os téli olimpián. Előbbiben 27, utóbbiban 26 páros áll rajthoz, melyek közül nemenként 15 jut a döntőbe, de erre a magyaroknak kevés esélyük van. A szám nagy érdeklődésre tart számot, mivel a mostani játékokon gyűjtött négy aranyérmével Johannes Hösflot Klaebo minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává vált, s amennyiben Einar Hedegarttal párt alkotva ötödször is diadalmaskodik a Fiemme-völgyben, úgy tizedik ötkarikás elsőségét ünnepelné.

Bátor, bevállalós síeléssel készül a téli olimpián

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Ugyancsak az Alpokban, de Cortinában női műlesiklásban Tóth Zita lesz érdekelt. A Vasas 23 éves versenyzője bátor, kockáztatós menetet ígért a kedvenc számában.

„Óriás-műlesiklásban már van eredményem, így szlalomban felszabadultan tudok menni. És én menni fogok, nem úgy gondolkodom, hogy csak le kellene érni. Fogok kockáztatni és meglátjuk mi lesz belőle. Tudom, hogy gyors vagyok és fel tudom venni a versenyt a mezőnnyel, ráadásul műlesiklásban tényleg bármi megtörténhet, mert nagyon sok kiesés van. Ha valaki bevállalós és kijön neki a lépés, abból kijöhet jó eredmény" - mondta a kronplatzi edzését követően az MTI-nek a Vasas sportolója, aki két napja negyvenedik lett óriás-műlesiklásban, amivel kapcsolatban megjegyezte, nem az a fő száma, ugyanis évek óta a szlalomra specializálódott. "Az első szám csak információszerzés volt számomra. Megnéztem a pályát, felmértem a hóviszonyokat”.

A második olimpiáján szereplő síző arról számolt be, hogy tetszik neki a cortinai pálya, mert kemény a talaja, de nem jeges. A havat agresszívnek nevezte.

„Remélem, jó lesz a rajtszámom, és akkor lehet menni ezerrel. A 2021-es vb-n is tetszett ez a pálya. Itt a Dolomitokban hihetetlen szép minden és a pályák is nagyon jók, ezért nagyon örülök, hogy itt van az olimpia” - jelentette ki Tóth Zita.

„Az motivál, hogy kihozzam magamból a maximumot. Játékosan szeretnék síelni és élvezni a menetet. Egyszerűen imádok síelni, hatalmas élmény olimpián indulni”.

Tóth Zita elárulta, sok mindent megváltoztatott, hogy Miklós Edit után kilenc évvel sikerült pontszerző helyen végeznie a világkupában, mert egyrészt ez nagy álma volt, másrészt így már a legnagyobb sztárok is megismerik, de nemcsak a versenyzők, hanem az edzők és a szervízemberek is mosolyogva köszönnek rá, ezáltal pedig sokkal otthonosabban érzi magát a versenyeken.