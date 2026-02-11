Juan Sebastian Dominguez Colladót még decemberben tiltotta el a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA), miután az októberi doppingellenőrzése során minimális, ám kimutatható mennyiségű klosztebol nevű tiltott szert találtak a szervezetében.

A guatemalai teniszező az apja törölközőjével magyarázta a doppingolását

Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megismétlődött a világelső teniszező doppingügye

A 23 éves guatemalai sportoló tagadta, hogy doppingolt volna, ezért fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. Azzal az elmélettel állt elő, hogy önhibáján kívül, az apjával való szoros kapcsolata miatt kerülhetett a szervezetébe a szer. Collado elmondása szerint rendszeresen fizikai kontaktusban volt az apjával – aki akkoriban klosztebolt tartalmazó készítményeket használt – és előfordult, hogy közös törölközőt használtak, így keülhetett a doppinglistán szereplő anyag a szervezetébe.

A nemzetközi szervezet végül elfogadta a fiatal játékos érvelését, miután a mintában talált klosztebol mennyiség olyan alacsony volt, hogy gyakorlatilag nem lehetett szó szándékos teljesítményfokozásról. Az ITIA ezért úgy döntött, Juan Sebastian Dominguez Collado eltiltását hatályon kívül helyezi.

Tavaly februárban Jannik Sinnerrel hasonló eset történt, a világelső teniszezőnek több tornát is ki kellett hagynia, majd hosszas huzavona után ugyancsak elfogadták a magyarázatát. A mostani eset vélhetően nem marad vita nélkül. Az ITIA állásfoglalása szerint egy sportoló akkor sem feltétlenül vétkes, ha tiltott anyagot találnak a szervezetében – amennyiben hitelesen bizonyítja, hogy a szennyeződés véletlen történt. Ugyanakkor egyesek szerint emiatt megkérdőjelezhető az antidopping-rendszer hitelessége, mivel Collado magyarázata egyfelől rendkívül bizarr, másfelől pedig nehezen ellenőrizhető.