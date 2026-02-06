Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Az USA hadat üzent Putyinnak – új szinten a konfliktus

Link másolása
Vágólapra másolva!
Emma Raducanu öt év után ismét WTA-torna döntőjébe jutott. A román és kínai felmenőkkel rendelkező brit teniszező a kolozsvári tornán éppen azt az Olekszandra Olijnyikovát győzte le, aki nemrég kínos helyzetbe hozta Bondár Annát.

A brit teniszező három szettben, 7:5, 3:6, 6:3 arányban nyerte meg az elődöntőt az ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen. A mérkőzés hullámzó volt, de a döntő szettben a US Open-győztes klasszisa döntött: Emma Raducanu stabil alapjátékával és pontos fogadásaival fokozatosan felőrölte ellenfelét és megérdemelten jutott be a tenisztorna fináléjába, megállítva az ukrán játékos menetelését – írja a Magyar Nemzet.

Emma Raducanu kietette az ukránok botrányhős teniszezőjét, Olekszandra Olijnyikovát Kolozsváron
Emma Raducanu kietette az ukránok botrányhős teniszezőjét, Olekszandra Olijnyikovát Kolozsváron
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Az elmúlt években többször is sérülésekkel bajlódó Raducanu a 2021-es US Open-sikere óta először jutott be WTA-torna döntőjébe. Ráadásul Kolozsváron szinte hazai pályán játszhat, hiszen 

 édesapja román származása miatt sokan „hazai” játékosként tekintenek rá, és az első forduló után hatalmas ovációt kapott, amikor románul dicsérte a közönséget.

Bondár Anna gyalázója nem jutott döntőbe a kolozsvári tenisztornán

Olijnyikova kolozsvári szereplése nem csak a teniszről szólt. A nyolcaddöntőben Bondár Annát győzte le, majd megpróbálta megalázni, ugyanis már a mérkőzés előtt jelezte, hogy nem hajlandó kezet fogni a magyar sportolóval. Az ukrán játékos nemcsak megtagadta a kézfogást a magyar teniszezőtől, hanem olyan erkölcsi váddal illette, amelyben a náci Németországhoz és a holokauszthoz hasonlította Bondár korábbi szereplését. A történtek után ismert magyar sportolók sorra álltak ki Bondár Anna mellett, és egyértelműen elítélték a politikai alapú megbélyegzést.

Oleksandra Oliynykova of Ukraine competes in the first round of the Transylvania Open 2026, a WTA250 Tournament, against Anna Bondar of Hungary, at BT Arena in Cluj-Napoca, Romania, on February 23, 2026. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto) (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)
Olekszandra Olijnyikova komoly botrány okozott a kolozsvári tenisztornán
Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A Magyar Nemzet cikkéből kiderült, hogy a pénteki az elődöntő után Olijnyikova sportszerűen üdvözölte Raducanut és puszival is gratulált neki, ami rávilágított, hogy a korábbi botrány nem a sport, hanem a provokáció terepe volt.

 Az eset után  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is fogadta a Honvéd teniszezőjét, és kijelentette, felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnyikova viselkedett a magyar játékossal.

Raducanu ellenfele a döntőben az orosz Jekatyerina Alexandrova lesz.

  • Kapcsolódó cikkek:
Döbbenetes a magyar teniszező kolozsvári gyalázásának utóélete
Teniszbotrány: magyar sportlegendák álltak ki a meghurcolt Bondár Anna mellett
Szégyen: felháborító módon alázta meg magyar ellenfelét az ukrán teniszező
Így nézte Thor testvére Alcaraz történelmi Australian Open-győzelmét – videó
Novak Djokovic legendás teniszütőjére fájt a foga? Van egy rossz hírünk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!