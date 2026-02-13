Alig három év alatt Törőcsik Zsófia a rettegéstől eljutott oda, ahová előtte nő még soha: egyetlen lélegzettel, a csendbe burkolózva úszott le 300 métert. De a siker útja nála sem volt egyenes. Ott van a görögországi emlék, a 289 méternél hirtelen beálló sötétség és az ájulás.

Narnia kapuja a mélyben: ahol a külvilág megszűnik, és csak a csend marad Törőcsik Zsófia számára

Forrás: instagram.com/torocsikzsofia

A kritkus pillanat nem megtörte, hanem Kínáig repítette, ahol a vízbe csobbanva már az első métereken érezte: ez a nap a történelemé.

Edzője, Sopronyi András szerint Zsófia titka abban a bizonyos „titkos fűszerben” rejlik, amit csak a legnagyobb tehetségek hordoznak. Mert a szabadtüdős merülés nemcsak sport, hanem kőkemény mentális sakkjátszma is a saját testünkkel.

Törőcsik Zsófia a jég alatti merülést is kipróbálja

Amikor 90 méter mélyen az agy minden sejtje levegőért kiált, Zsófia akkor marad a legnyugodtabb.

„Az a fájdalom, amit érzek, még mindig nem a határom” – mondja, és ebben a mondatban benne van minden: az a 98 méteres mélységi világbajnoki cím és a jövő jeges ígérete is.

Most a meleg tengerek után a Bajkál-tó lékjei várják. Mínusz 20 fok, jégpáncél és a jéghideg ismeretlen. Sokan mondják rá, hogy nem normális, ő csak mosolyog: számára a víz alatti lét nem küzdelem, hanem a teljes szabadság megélése.

Hogy el tudja-e képzelni az életét a kék világ nélkül? A válaszért merüljenek el velünk a videónkban.