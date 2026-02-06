Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Az USA hadat üzent Putyinnak – új szinten a konfliktus

Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák Gábor elnök szerint az, hogy az MBH Bank CSB Telecom Fort az idei évtől magyar kerékpáros csapatként, prokontinentális besorolással szerepel, valóra vált álmot és lehetőséget jelent. A sportvezető a csapat pénteki sajtóeseményén kiemelte: jelentős esemény, hogy az ország történetében először Pro Tour-csapat jött létre a sportágban. Felidézte: korábbi kerékpárosként nem tudta volna elképzelni, hogy ilyen lehetőség adódjon, azaz magyar versenyzőként, magyar csapatban tekerjen a profik között.

„Korábbi versenyzőtársammal, Bebtó Zoltánnal elindultunk ezen az úton, hogy a mai kerékpáros generációnak ne álom maradjon, hanem elérhető cél. Hogy legyen több Bodrogi Lászlónk, Valter Attilán és felhelyezzük magunkat a nagy kerékpáros nemzetek közé" – fogalmazott az elnök. Antonio Bevilacqua csapatmenedzser kiemelte: a Strade-meghívó nagy siker, az idény során főszereplői szeretnének lenni a Tour de Hongrie-nak és a legjobb harminc csapat között maradni a nemzetközi szövetség (UCI) világranglistáján, hogy meghívást kaphassanak a nagy körversenyekre. Arra a kérdésre, hogy reális cél-e a részvétel a 2027-es Girón, azt felelte: mindent meg fognak tenni ezért, hiszen ez valamennyiük álma - olvasható az MTI beszámolójában.

Fotó: https://www.facebook.com/mbhbankcyclingteam

A kerékpársport új szintre emelkedett Magyarországon

Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a magyar kerékpársport szintet lépett, márpedig ez az egész országnak hatalmas dolog.

„Magyarország jó hírnevét viszik a sportolók és a csapat a világban" – mondta. Kiemelte, hogy a kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra, egyúttal örömét fejezte ki, hogy a kerékpársportban látszik a fejlődés az elmúlt években, ez inspirációt, biztató lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy az egészségük érdekében mozogjanak.

„Hosszú út, kemény munka egy ilyen csapat létrehozása és működtetése" - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Schneller Domonkos, a hazai szövetség elnöke rámutatott: 34 csapat alkotja az elitet a kerékpársportban, 18 World Tour-csapat és 16 Pro Team.

„A mai naptól elmondhatjuk, hogy egy magyar csapat is ide tartozik, nem lehet túlhangsúlyozni ennek a jelentőségét" – szögezte le az MKSZ első embere, aki korszakhatárnak titulálta az eseményt. „Nagy jelentőségű, hogy a hazai versenyzők közül azok, akik szorgalmasak, tehetségesek és elvégzik a munkát, nem fognak olyan üvegplafonhoz érni, mint a korábbi generációk."

Schneller kitért rá, hogy a sportág zászlóshajója, a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után. Bizakodását fejezte ki, hogy a jövőben egyre több pénzt fognak tudni fordítani az utánpótlásnevelésre, hogy idővel minél több hazai versenyző tekerhessen profiként a csapatban, amely már ebben a szezonban is olyan jelentős viadalokon állhat rajthoz, mint a Strade Bianche.

Az eseményen kiemelt vendég volt az olasz Vincenzo Nibali, aki a Giro d'Italián kétszer, a Tour de France-on és a Vuelta a Espanán egyszer-egyszer diadalmaskodott, így egyike annak a hét kerékpárosnak, akik mindhárom háromhetest megnyerték pályafutásuk során. Amint felidézte, utolsó Girója az volt, amikor Magyarországról rajtolt az olasz körverseny 2022-ben, úgy látja, akkor az utánpótlás nagy fejlődésnek indult Magyarországon, így mostanra eljött az a pillanat, hogy létrejöhetett ez a magyar-olasz csapat.

„A magyar profi kerékpársport fejlődését tükrözi akkor is, ha olasz gyökerekkel rendelkezik, izgalmas versenynaptár vár erre a csapatra" – hangsúlyozta. Hozzátette, kiválóan felépített a csapat, hiszen az olyan rutinos versenyzők, mint például Fausto Masnada, valamint a szakmai stáb tagjai jó útmutatással láthatják el a fiatalokat.

„Nem egyik napról a másikra váltam bajnokká. Végig kellett járnom a saját utamat lépésről lépésre, akkor értem a kerékpársport csúcsára, amikor készen álltam rá. A jó sportigazgató elsődleges fontosságú" – emelte ki.

Megjelent a sajtóeseményen a többi között a lombardiai körversenyen győztes Mirko Celestino, a Párizs-Roubaix-győztes Andrea Tafi, illetve a junior csapat szakmai munkájában közreműködő Gilberto Simoni, kétszeres Giro-győztes.

A csapat 21 fős keretében öt magyar, Valent Márk, Takács Zsombor, Makrai Bálint, Dina Mártont és Peák Barnabás szerepel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!