„Korábbi versenyzőtársammal, Bebtó Zoltánnal elindultunk ezen az úton, hogy a mai kerékpáros generációnak ne álom maradjon, hanem elérhető cél. Hogy legyen több Bodrogi Lászlónk, Valter Attilán és felhelyezzük magunkat a nagy kerékpáros nemzetek közé" – fogalmazott az elnök. Antonio Bevilacqua csapatmenedzser kiemelte: a Strade-meghívó nagy siker, az idény során főszereplői szeretnének lenni a Tour de Hongrie-nak és a legjobb harminc csapat között maradni a nemzetközi szövetség (UCI) világranglistáján, hogy meghívást kaphassanak a nagy körversenyekre. Arra a kérdésre, hogy reális cél-e a részvétel a 2027-es Girón, azt felelte: mindent meg fognak tenni ezért, hiszen ez valamennyiük álma - olvasható az MTI beszámolójában.

Fotó: https://www.facebook.com/mbhbankcyclingteam

A kerékpársport új szintre emelkedett Magyarországon

Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a magyar kerékpársport szintet lépett, márpedig ez az egész országnak hatalmas dolog.

„Magyarország jó hírnevét viszik a sportolók és a csapat a világban" – mondta. Kiemelte, hogy a kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra, egyúttal örömét fejezte ki, hogy a kerékpársportban látszik a fejlődés az elmúlt években, ez inspirációt, biztató lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy az egészségük érdekében mozogjanak.

„Hosszú út, kemény munka egy ilyen csapat létrehozása és működtetése" - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Schneller Domonkos, a hazai szövetség elnöke rámutatott: 34 csapat alkotja az elitet a kerékpársportban, 18 World Tour-csapat és 16 Pro Team.

„A mai naptól elmondhatjuk, hogy egy magyar csapat is ide tartozik, nem lehet túlhangsúlyozni ennek a jelentőségét" – szögezte le az MKSZ első embere, aki korszakhatárnak titulálta az eseményt. „Nagy jelentőségű, hogy a hazai versenyzők közül azok, akik szorgalmasak, tehetségesek és elvégzik a munkát, nem fognak olyan üvegplafonhoz érni, mint a korábbi generációk."

Schneller kitért rá, hogy a sportág zászlóshajója, a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után. Bizakodását fejezte ki, hogy a jövőben egyre több pénzt fognak tudni fordítani az utánpótlásnevelésre, hogy idővel minél több hazai versenyző tekerhessen profiként a csapatban, amely már ebben a szezonban is olyan jelentős viadalokon állhat rajthoz, mint a Strade Bianche.