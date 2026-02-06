„Korábbi versenyzőtársammal, Bebtó Zoltánnal elindultunk ezen az úton, hogy a mai kerékpáros generációnak ne álom maradjon, hanem elérhető cél. Hogy legyen több Bodrogi Lászlónk, Valter Attilán és felhelyezzük magunkat a nagy kerékpáros nemzetek közé" – fogalmazott az elnök. Antonio Bevilacqua csapatmenedzser kiemelte: a Strade-meghívó nagy siker, az idény során főszereplői szeretnének lenni a Tour de Hongrie-nak és a legjobb harminc csapat között maradni a nemzetközi szövetség (UCI) világranglistáján, hogy meghívást kaphassanak a nagy körversenyekre. Arra a kérdésre, hogy reális cél-e a részvétel a 2027-es Girón, azt felelte: mindent meg fognak tenni ezért, hiszen ez valamennyiük álma - olvasható az MTI beszámolójában.
A kerékpársport új szintre emelkedett Magyarországon
Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a magyar kerékpársport szintet lépett, márpedig ez az egész országnak hatalmas dolog.
„Magyarország jó hírnevét viszik a sportolók és a csapat a világban" – mondta. Kiemelte, hogy a kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra, egyúttal örömét fejezte ki, hogy a kerékpársportban látszik a fejlődés az elmúlt években, ez inspirációt, biztató lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy az egészségük érdekében mozogjanak.
„Hosszú út, kemény munka egy ilyen csapat létrehozása és működtetése" - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
Schneller Domonkos, a hazai szövetség elnöke rámutatott: 34 csapat alkotja az elitet a kerékpársportban, 18 World Tour-csapat és 16 Pro Team.
„A mai naptól elmondhatjuk, hogy egy magyar csapat is ide tartozik, nem lehet túlhangsúlyozni ennek a jelentőségét" – szögezte le az MKSZ első embere, aki korszakhatárnak titulálta az eseményt. „Nagy jelentőségű, hogy a hazai versenyzők közül azok, akik szorgalmasak, tehetségesek és elvégzik a munkát, nem fognak olyan üvegplafonhoz érni, mint a korábbi generációk."
Schneller kitért rá, hogy a sportág zászlóshajója, a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után. Bizakodását fejezte ki, hogy a jövőben egyre több pénzt fognak tudni fordítani az utánpótlásnevelésre, hogy idővel minél több hazai versenyző tekerhessen profiként a csapatban, amely már ebben a szezonban is olyan jelentős viadalokon állhat rajthoz, mint a Strade Bianche.
Az eseményen kiemelt vendég volt az olasz Vincenzo Nibali, aki a Giro d'Italián kétszer, a Tour de France-on és a Vuelta a Espanán egyszer-egyszer diadalmaskodott, így egyike annak a hét kerékpárosnak, akik mindhárom háromhetest megnyerték pályafutásuk során. Amint felidézte, utolsó Girója az volt, amikor Magyarországról rajtolt az olasz körverseny 2022-ben, úgy látja, akkor az utánpótlás nagy fejlődésnek indult Magyarországon, így mostanra eljött az a pillanat, hogy létrejöhetett ez a magyar-olasz csapat.
„A magyar profi kerékpársport fejlődését tükrözi akkor is, ha olasz gyökerekkel rendelkezik, izgalmas versenynaptár vár erre a csapatra" – hangsúlyozta. Hozzátette, kiválóan felépített a csapat, hiszen az olyan rutinos versenyzők, mint például Fausto Masnada, valamint a szakmai stáb tagjai jó útmutatással láthatják el a fiatalokat.
„Nem egyik napról a másikra váltam bajnokká. Végig kellett járnom a saját utamat lépésről lépésre, akkor értem a kerékpársport csúcsára, amikor készen álltam rá. A jó sportigazgató elsődleges fontosságú" – emelte ki.
Megjelent a sajtóeseményen a többi között a lombardiai körversenyen győztes Mirko Celestino, a Párizs-Roubaix-győztes Andrea Tafi, illetve a junior csapat szakmai munkájában közreműködő Gilberto Simoni, kétszeres Giro-győztes.
A csapat 21 fős keretében öt magyar, Valent Márk, Takács Zsombor, Makrai Bálint, Dina Mártont és Peák Barnabás szerepel.