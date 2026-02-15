A magyar Tóth Zita 43. helyről várja a második futamot a női óriás-műlesiklásban a milánói-cortinai téli olimpián.

Tóth Zita büszke lehet a teljesítményére

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Egyelőre a 43. Tóth Zita

Az első női technikai szám résztvevőit az előző napok felhős időjárása után verőfényes napsütés, ugyanakkor nagy szél fogadta Cortinán. Az új-zélandi edző által tűzött pálya több trükkös kanyart is tartalmazott, amivel alaposan meggyűlt a baja a legjobbaknak - igaz, a világranglista első hét helyezettjéből mindenki leért, közülük nem volt kieső. Ráadásul a legjobbak közül mindenki négy tizedmásodperc körüli hátránnyal tudott beérni, így úgy tűnt, izgalmas második futam várható nemcsak az érmekért, de az olimpiai bajnoki címért is - írja az MTI.

Az élen sokáig hármas holtverseny volt, ugyanis a címvédő svéd Sara Hector, a norvég Thea Louise Stjernesund és az albán Lara Colturi századmásodpercre ugyanolyan időt síelt. Aztán azonban érkezett az áprilisi, súlyos térdsérüléséből nemrég visszatért, szuperóriás-műlesiklásban csütörtökön ötkarikás aranyérmes Brignone,

aki szenzációs menetet produkált, ezzel alaposan átírva az erőviszonyokat. A pálya remek állapotát jól mutatta, hogy nem sokkal utána még ketten is megelőzték Hectorékat: a német Lena Dürr és a szintén olasz Sofia Goggia várhatja a dobogóról a folytatást.

Tóth Zita 67-es rajtszámmal vágott neki a pályának, 5.46 másodperces hátránnyal ért célba és a 76 fős mezőny 43. helyéről várja a folytatást. Az izraeli színekben induló Szőllős Noa 35. lett az első futamban.

A második futam 13.30-kor rajtol.

Alpesi sí, női óriás-műlesiklás, állás az első futam után:

1. Federica Brignone (olasz) 1:03.23 perc

2. Lena Dürr (német) 0.34 másodperc hátrány

3. Sofia Goggia (olasz) 0.46 mp h.

...43. Tóth Zita 5.46 mp h.