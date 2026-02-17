Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mike Tyson közel 60 évesen sem tud leállni. Minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bokszvilágbajnoka április 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban száll ringbe, ahol Floyd Mayweatherrel fog összecsapni. A találkozó hírét Tyson a közösségi oldalán jelentette be.

Az „Iron Mike”-nak becézett Mike Tyson a közösség oldalán jelentette be, hogy április 25-én összecsap Floyd Mayweatherrel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az 59 éves bokszlegenda azonban pontos színhelyet nem jelölt meg a posztjában. 

US retired pro-boxer Mike Tyson arrives to fight the heavyweight boxing bout against US YouTuber/boxer Jake Paul at The Pavilion at AT&T Stadium in Arlington, Texas, November 15, 2024. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Mike Tyson legutóbb 2024 novemberében öklözött a YouTuber Jake Paullal
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson újra ringbe száll

Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül. Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.

Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.

  • kapcsolódó cikkek:
Döbbenetes felvétel került elő: Mike Tyson kiütötte Jake Pault – videó
Conor McGregor bokszolni tanította Mike Tysont, az ikon reakcióját mindenkinek látnia kell – videó
Mike Tyson miért csinál bohócot magából közel 60 évesen?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!