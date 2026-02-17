Az „Iron Mike”-nak becézett Mike Tyson a közösség oldalán jelentette be, hogy április 25-én összecsap Floyd Mayweatherrel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az 59 éves bokszlegenda azonban pontos színhelyet nem jelölt meg a posztjában.

Mike Tyson legutóbb 2024 novemberében öklözött a YouTuber Jake Paullal

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson újra ringbe száll

Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül. Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.

Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.