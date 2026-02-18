Tyson Fury már öt alkalommal jelentette be a visszavonulását, de egyik döntése sem volt végleges, mert mindig meggondolta magát és újra a kötelek közé állt. A 37 éves sztár az idei év elején közölte, hogy ki lesz a következő ellenfele, az áprilisi ütközet kapcsán pedig a rá jellemző stílusban beszélt a visszatéréséről.

Tyson Fury ismét visszatér

Fotó: AFP

Tyson Fury a ChatGPT miatt tér vissza?

A brit bokszoló szerint a felesége, az édesapja és a testvérei sem voltak hajandóak szóba állni vele, amikor bejelentette, hogy újra szorítóba lép, ám ő ezúttal is hajthatatlannak bizonyult.

„Hogy miért tértem vissza a bokszhoz? Nagyon, nagyon érdekes kérdés, és csak egy válasz van rá. Az igazság az, hogy egyetlen okból tértem vissza, hogy a bokszot újra nagyszerűvé tegyem. Mióta több mint egy éve ötödször is visszavonultam, a sportág lejtőre került, és elég unalmassá vált.

Az ökölvívás pedig akkor éri el a maximális potenciálját, amikor Tyson Fury aktív, és ezt nem én mondom, hanem a világ legokosabb mesterséges intelligenciája, a ChatGPT”

– nyilatkozta Fury, aki élvezte a nyugdíjas életet, de úgy érzi, még mindig a csúcson van.

Tyson Fury wants to 'make boxing great again' 😅 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/WLHHmwGZUg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 16, 2026

Egy igazi szörnyeteg lesz Tyson Fury következő ellenfele

A nehézsúlyú bokszoló a következő ellenfeléről, az orosz Arszlanbek Mahmudovról is beszélt. A közel két méter magas, 115 kilós, óriási ütőerővel rendekező bunyós méltó ellenfél lehet Fury számára.

„Tudom Mahmudovról, hogy egy óriás. Azt állítja, hogy 193 cm magas, de szerintem inkább 203 cm, szóval egy igazán nagy ember...

Ha egy pudinggal csapnék össze, az nem jelentene motivációt. Valaki veszélyes ellen kell bokszolnom, hogy egyáltalán kedvem legyen edzeni,

hogy komolyan vegyem ezt az egészet” – idézte a profiboksz.hu a botrányairól is híres sztár szavait.

A 37 éves „Gypsy King” profi mérlege 34 győzelem, 2 vereség és 1 döntetlen, ebből 24 kiütéssel, vereségeit Olekszandr Uszikkal szemben szenvedte el.

