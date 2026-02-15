Nincs sok olyan harcos, aki második esélyt kapna, hogy bizonyítson az UFC-ben. A 27 éves Josiah Harrell azonban életének legkeményebb csatáját vívta, hogy újabb esélyt kapjon Dana White promóciójában. Traumatikus agysérülés és súlyos műtét után az ohiói származású harcos végre debütálhat az oktagonban. Február 21-én az UFC régóta várt visszatérését ünnepli Houstonban, a Paramount+ CBS korszak első, telt házas Fight Night rendezvényével. A programban Harrell a sérült Seok Hyun Ko helyett lép ringbe Jacob Smith ellen egy váltósúlyú mérkőzésen.

Az UFC elnöke középen, Dana White

Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC megadta az újabb lehetőséget

„Egy igazi megváltás története bontakozik ki. Josiah Harrell szerződést kötött az UFC-vel” – írta Nolan King az MMA Junkie-n. „Harrellnél egy ritka agyi betegséget diagnosztizáltak, amelyet 2023-ban, a JDM elleni UFC-meccs előtt fedeztek fel. Agyi műtéten esett át, és azóta 4-0-ra áll” – tette hozzá. Harrell már jó ideje az MMA egyik legígéretesebb tehetségének számít. A 27 éves sportoló debütálása soha nem valósult meg, miután az orvosok ritka agyi betegséget diagnosztizáltak nála, amely korlátozza az agy vérellátását.

Harrell, az Ohio állambeli sportoló egy igazi harcos akaratával küzdött a betegséggel és kés alá is feküdt. Amikor végül visszatért, úgy teljesített, mintha soha nem is hagyta volna el a ketrecet. Négy győzelmet aratott egymás után a helyi bajnokságban, és az Ohio Combat League 39-en Kegan Gennrich ellen megszerezte a váltósúlyú övet. Az ohioi bajnokság után Harrell legyőzte Bekmyrza Dosmatovot az LFA 224-en, bizonyítva, hogy valóban visszatért, és készen áll az UFC-re is.