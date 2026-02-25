Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok történetében először rendeznek UFC-gálát a Fehér Házban. Ezt maga a szervezet elnöke, Dana White jelentette be korábban. Az eseményt 2026. június 14-én, az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják, és a tervek szerint a jubileumi ünnepségsorozat egyik központi programja lesz. Most az is kiderült, hogy ez az esemény elképesztően drága mulatság lesz a szervezetnek.

Az UFC ászai csapnak majd össze Washingtonban

Fotó: COLIN MURTY / AFP

Az UFC beveszi a Fehér Házat júniusban

A legfrissebb hírek szerint az UFC akár 60 millió dollárt is elkölthet a történelmi esemény rendezésére, és ez csak a startpisztoly eldördüléséig lesz ennyi, erre még jön majd a ketrecharcosok fizetése, ami szintén nem lesz kevés, figyelembe véve, hogy állítólag 6-7 világbajnoki címmeccset is tető alá akarnak hozni. Dana White elmondása szerint csak a Fehér Ház gyepjének a cseréje mintegy 700 000 dollárba kerül majd. A nézőtér miatt is megy még a háttérben a kalkuláció, elvileg 5 000 fő nézheti majd közvetlen közelről a bunyókat, és ebből ezer helyet a hadsereg tagjainak tartanak fenn.

Ezenkívül olyan ínyencségeket is tartogat még ez a gála, hogy a harcosok az Ovális Irodából vonulnak majd a ketrechez, és a mérlegelés állítólag a Lincoln Memorialnál lesz, ahol akár a mérkőzések előtti sajtótájékoztatót is megtarthatják.