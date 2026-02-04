Live
Jon Jones neve ismerős lehet mindenkinek, aki otthonosan mozog az MMA világában. Az UFC-nél két súlycsoportban is világbajnoki címig jutott harcosról kiderült, hogy súlyos egészségügyi problémával küzd, ami miatt valószínűleg soha többet nem léphet be az oktagonba.

Jon Jones egy rendkívül ijesztő diagnózisról beszélt, amely akár a pályafutásának a végét is jelentheti. A korábbi két (félnehéz és nehéz) súlycsoportos UFC-bajnok tavaly már visszavonult ugyan a ketrecharctól, de utána azt mondta, a Fehér Házban rendezendő nyári gálára azért visszatérne. Aztán jött az újabb fordulat, Dana White, a szervezet elnöke bejelentette, hogy nem meri Jones-t rátenni a kártyára, tekintve annak zűrös múltját. Most azonban egy olyan információ látott napvilágot, ami mindent megváltoztat Jones visszatérési esélyei kapcsán.

Az UFC korábbi nehézsúlyú sztárját, Miocicot verte itt éppen Jones
Az UFC korábbi nehézsúlyú sztárját, Miocicot verte itt éppen Jones
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Jon Jones az UFC egyik legismertebb arca volt

Egy TikTok-felhasználó, „Noah The Boah” által közzétett videóban – amely feltehetően egy privát beszélgetés volt – Jones a Dirty Boxing egyik eseményének backstage-ében beszélgetett Joaquin Buckley-vel. Amikor Noah rákérdezett egy újabb Daniel Cormier elleni bunyóra, Jones szinte suttogva osztott meg néhány, láthatóan bizalmas információt az egészségügyi állapotáról. „Súlyos ízületi gyulladásom van, és ezt a legtöbben nem is tudják” – mondta Buckley-nek. „A bal csípőmet teljesen ellepi az ízületi gyulladás. Gyakorlatilag már most jogosult lennék csípőprotézisre. Az utolsó edzőtáboromban? Ember, olyan fájdalmakkal feküdtem le aludni…”

Ezek után nem valószínű, hogy Jones újra ketrecbe léphet.

 

