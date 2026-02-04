Jon Jones egy rendkívül ijesztő diagnózisról beszélt, amely akár a pályafutásának a végét is jelentheti. A korábbi két (félnehéz és nehéz) súlycsoportos UFC-bajnok tavaly már visszavonult ugyan a ketrecharctól, de utána azt mondta, a Fehér Házban rendezendő nyári gálára azért visszatérne. Aztán jött az újabb fordulat, Dana White, a szervezet elnöke bejelentette, hogy nem meri Jones-t rátenni a kártyára, tekintve annak zűrös múltját. Most azonban egy olyan információ látott napvilágot, ami mindent megváltoztat Jones visszatérési esélyei kapcsán.

Egy TikTok-felhasználó, „Noah The Boah” által közzétett videóban – amely feltehetően egy privát beszélgetés volt – Jones a Dirty Boxing egyik eseményének backstage-ében beszélgetett Joaquin Buckley-vel. Amikor Noah rákérdezett egy újabb Daniel Cormier elleni bunyóra, Jones szinte suttogva osztott meg néhány, láthatóan bizalmas információt az egészségügyi állapotáról. „Súlyos ízületi gyulladásom van, és ezt a legtöbben nem is tudják” – mondta Buckley-nek. „A bal csípőmet teljesen ellepi az ízületi gyulladás. Gyakorlatilag már most jogosult lennék csípőprotézisre. Az utolsó edzőtáboromban? Ember, olyan fájdalmakkal feküdtem le aludni…”

Ezek után nem valószínű, hogy Jones újra ketrecbe léphet.