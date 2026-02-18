Az Origón is megírtuk korábban, hogy a két utolsó veresége előtt Ronda Rousey az UFC egyik legnagyobb sztárja volt. Olyan dominanciát mutatott a ketrecben, amelyhez foghatót addig nem sokat látott a nagyérdemű. Beszédes, hogy az első 12 mérkőzését mind megnyerte, ráadásul mindegyiket idő előtt tette, egy sem ment végig (nem sok munkát adott a pontozóknak). Az amerikai MMA-s kiváló judo alapokkal rendelkezett, egyébként Budapesten nyerte meg az első nagy nemzetközi versenyét még 2004-ben, később olimpiai és világbajnoki érmes is lett. Az UFC-ben aztán az utolsó két mérkőzésén vereséget szenvedett, előbb a nagy ütő Holly Holm rúgta fejbe majd ütötte ki, később a sportág legendája, Amanda Nunes mattolta ütésekkel. Később kiderült, hogy Rousey-nak komoly egészségügyi problémája lett, mivel migrénre hajlamos, ezért a sok bekapott ütés után már a meccseken elvesztette többször a térlátását, a gyors reakciókészségét, és szinte megvakult egy-egy találatot követően.

Az UFC egyik sztárja, Ronda Rousey visszatér a ketrecbe

Fotó: LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul égisze alatt tér vissza az UFC amazonja

Jake Paul promóciós cége, a Most Valuable Promotions kedden bejelentette, hogy a két ikonikus női ketrecharcos, Ronda Rousey és Gina Carano május 16-án egy igazi MMA-meccsen találkozik egymással (a tervek szerint öt menetes lesz a csata). Az eseményt a Los Angelesben rendezik meg, és kizárólag a Netflix fogja közvetíteni.

„Olyan régóta vártam, hogy bejelenthessem ezt: Gina Caranóval megküzdünk a női küzdősportok történetének legnagyobb szupermeccsén” – mondta Rousey a közleményben. „Egy harcosközpontú promócióval, az MVP-vel, valamint a világ legnagyobb és legkeményebb streamingszolgáltatójával, a Netflix-szel működünk együtt. Ez minden MMA-rajongónak szól – múlt, jelen és jövő. És ez még csak a kezdet… sokkal több jön.” A 43 éves Carano a következőket mondta a bunyó kapcsán: „Ronda megkeresett, és azt mondta, csak egyetlen ember miatt térne vissza, és régóta az volt az álma, hogy ez a meccs létrejöjjön köztünk. Megköszönte, hogy az én pályafutásom megnyitott előtte bizonyos ajtókat, és tisztelettel kérte, hogy valósuljon meg ez a mérkőzés. Megtiszteltetés a számomra, úgy gondolom, győztesen fogok távozni, de nem számítok könnyű meccsre – és ezt üdvözlöm is. Ez annyira szól Rondáról és rólam, mint a rajongókról és az MMA közösségről. Micsoda időket élünk.”