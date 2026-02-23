Live
Óriási katonai akció volt Mexikóban az ország egyik legismertebb bűnözője miatt. Az eset jelentőségét jól mutatja, hogy még az UFC februári gálája is veszélybe kerülhet a történteket követően.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a mexikói hadsereg végzett Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel, a hírhedt Jalisco Nueva Generación kartell "El Mencho" ragadványnéven is ismert vezetőjével vasárnap egy művelet során - közölte a mexikói szövetségi hatóságok egyik tisztségviselője. Ez az esemény az egész ország életére hatással lehet, a sportnál maradva például az UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh sorsáról is másképp dönthetnek Dana Whiték, amelyre február 28-án kerül sor az eredeti tervek szerint a mexikóvárosi Arena CDMX-ben.

Az UFC nehéz helyzetbe került Mexikóban
Az UFC nehéz helyzetbe került Mexikóban
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Az UFC vajon marad vagy költözik?

„Az UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh rendezvényt továbbra is február 28-án, szombaton tartják a mexikóvárosi Arena CDMX-ben” – írta az X handle oldal. „Az eseményt azonban befolyásolhatja a jelenlegi biztonsági helyzet Mexikóban, miután megölték a kartell vezetőjét, „El Menchót”, ami több államban is megtorló erőszakhoz, útlezárásokhoz és utazási zavarokhoz vezetett. Bár a legsúlyosabb erőszakról Mexikóvároson kívül érkeztek jelentések, a helyzet gyorsan változik. Ezért a rajongóknak és a kiutazóknak figyelniük kell az UFC, a légitársaságok vagy a helyi kormányzatok friss híreit ezen a héten, arra az esetre, ha a biztonsági intézkedések vagy a közlekedési problémák hatással lennének az esemény logisztikájára.”

Bár a gálát továbbra is megrendezik, a biztonsági helyzetet szorosan figyelemmel kísérik, és ha a helyzet tovább romlik, az UFC kénytelen lehet intézkedni, vagy valószínűleg elhalasztani az eseményt.

 

