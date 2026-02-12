Egészen elképesztő véget ért a regnáló nehézsúlyú világbajnok, Tom Aspinall és a kihívó, Ciryl Gane küzdelme a ketrecben tavaly október utolsó hétvégéjén. Az UFC 321-es gálájának fő meccsén a bajnok az első menetben súlyos szemsérülést szenvedett, így eredményhirdetés nélkül fejeződött be a csata. Akkor még az is megírtuk, hogy Aspinall szeme nincs jól, azóta pedig újabb hírek érkeztek ez ügyben: meg kellett műteni a sportoló mindkét szemét...

Az UFC nehézsúlyú világbajnoka, Tom Aspinall

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Az UFC sincs könnyű helyzetben

„Az Optegra szakértő csapata büszke arra, hogy támogathatta az MMA-harcost és az UFC nehézsúlyú bajnokát, Tom Aspinallt” – írták Aspinall orvosai egy Instagram-bejegyzésben. – „Az elmúlt hónapokban szorosan együtt dolgoztunk vele a felépülésén. A mindkét szemén elvégzett műtétet követően továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy Tom látását ismét harcképes állapotba hozzuk.”

A versenyző kálváriája sajnos még nem ért véget, ezért egyelőre nincs kitűzve a következő mérkőzése sem. Korábban egy évet kihagyott, mert várt Jon Jones-ra, a korábbi két súlycsoportos világbajnokra, aztán amikor kiderült, hogy teljesen feleslegesen tette mindezt – mert Jones úgy döntött, inkább visszavonul –, jött a Gane elleni meccs, ahol majdnem megvakult. Gane szintén vár most, hiszen Dana White, az UFC elnöke bejelentette, hogy a visszavágót megrendezik, amint Aspinall felépül.