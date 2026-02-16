Az Origón is megírtuk még tavaly tavasszal, hogy az UFC korábbi kétszeres nehézsúlyú bajnoka, Cain Velasquez három éven át járt a bíróságra, ahol végül tízrendbeli bűncselekményt róttak a terhére. A vád szerint Velasquez 2022-ben 11 mérföldön át üldözte nagy sebességgel és számtalan közlekedési szabályt megszegve Henry Goularte-ot, aki a gyanúja szerint molesztálta az akkor 4 éves lányát. Az üldözés során Velasquez több lövést is leadott a kocsira, amiben Goularte-on kívül az édesanyja és a mostoha apja is utazott. Utóbbit az egyik lövéssel meg is sebesítette a karján. A 10 vádpont között szerepelt emberölési kísérlet, lőfegyverrel való visszaélés és több hasonlóan súlyos eset is, ezért is került végül börtönbe az egykori világbajnok.

Az UFC-ben Velasquez kétszer is felért a csúcsra a nehézfiúk között

Fotó: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC fenevadja szabad ember lett

Február 15-e eredetileg csak egy dátum volt a büntetés-végrehajtási naptárban. Ehelyett azonban csendesen valami nagyobbá nőtte ki magát. Cain Velasquez 2022-es letartóztatása után három és fél évet töltött börtönben és házi őrizetben, majd 2026 februárjában korai feltételes szabadlábra helyezésre jogosulttá vált. Bár a jogosultság nem garantálta a szabadulást, legutóbbi üzenete egyértelművé tette, hogy ez már nem spekuláció kérdése. Február 15-én kiengedték. És már vannak tervei.

„A február 15-i szabadulásom után fontolgatom egy egynapos holotrop légzés szeminárium megrendezését” – írta Cain Velasquez a legutóbbi Instagram-bejegyzésében. „Ez egy személyes élmény lenne, amelynek középpontjában a vezetett holotrop légzés, a mentális és érzelmi újraindítás, a stresszoldás és a tisztánlátás állna...” A korlátozott létszámú, fizetős eseményként leírt programról a kétszeres UFC nehézsúlyú világbajnok azt mondta, hogy a légzésgyakorlatok fizikailag, mentálisan és szellemileg is segítették. Most ezt szeretné megosztani rajongóival, és a szemináriumon személyes találkozó, kérdések és válaszok rész, valamint csoportos beszélgetés is lesz.