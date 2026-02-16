Live
Feltételes szabadlábra helyezték a ketrecharc egyik ismert és hírhedt ikonját, az egykori nehézsúlyú világbajnok Cain Velasquezt. Az UFC-ben is csúcsra tört harcost egy érdekes és szövevényes ügy végén csukták börtönbe.

Az Origón is megírtuk még tavaly tavasszal, hogy az UFC korábbi kétszeres nehézsúlyú bajnoka, Cain Velasquez három éven át járt a bíróságra, ahol végül tízrendbeli bűncselekményt róttak a terhére. A vád szerint Velasquez 2022-ben 11 mérföldön át üldözte nagy sebességgel és számtalan közlekedési szabályt megszegve Henry Goularte-ot, aki a gyanúja szerint molesztálta az akkor 4 éves lányát. Az üldözés során Velasquez több lövést is leadott a kocsira, amiben Goularte-on kívül az édesanyja és a mostoha apja is utazott. Utóbbit az egyik lövéssel meg is sebesítette a karján. A 10 vádpont között szerepelt emberölési kísérlet, lőfegyverrel való visszaélés és több hasonlóan súlyos eset is, ezért is került végül börtönbe az egykori világbajnok.

Az UFC-ben Velasquez kétszer is felért a csúcsra a nehézfiúk között
Az UFC fenevadja szabad ember lett

Február 15-e eredetileg csak egy dátum volt a büntetés-végrehajtási naptárban. Ehelyett azonban csendesen valami nagyobbá nőtte ki magát. Cain Velasquez 2022-es letartóztatása után három és fél évet töltött börtönben és házi őrizetben, majd 2026 februárjában korai feltételes szabadlábra helyezésre jogosulttá vált. Bár a jogosultság nem garantálta a szabadulást, legutóbbi üzenete egyértelművé tette, hogy ez már nem spekuláció kérdése. Február 15-én kiengedték. És már vannak tervei.

„A február 15-i szabadulásom után fontolgatom egy egynapos holotrop légzés szeminárium megrendezését” – írta Cain Velasquez a legutóbbi Instagram-bejegyzésében. „Ez egy személyes élmény lenne, amelynek középpontjában a vezetett holotrop légzés, a mentális és érzelmi újraindítás, a stresszoldás és a tisztánlátás állna...” A korlátozott létszámú, fizetős eseményként leírt programról a kétszeres UFC nehézsúlyú világbajnok azt mondta, hogy a légzésgyakorlatok fizikailag, mentálisan és szellemileg is segítették. Most ezt szeretné megosztani rajongóival, és a szemináriumon személyes találkozó, kérdések és válaszok rész, valamint csoportos beszélgetés is lesz.

 

 

