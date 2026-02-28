A kétszeres vitathatatlan nehézsúlyú bajnok, Olekszandr Uszik május 23-án Gízában bokszol a világ legjobb nehézsúlyú kickboxolója, Rico Verhoeven ellen. És nem csak egy showműsor keretein belül: Uszik kockára teszi a WBC-címét.

Vitathatatlan a vitathatatlan ellen: Uszik vs Verhoeven

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Vitathatatlan a vitathatatlan ellen: Uszik vs Verhoeven

Uszik legutóbb júliusban lépett szorítóba, amikor kiütötte Daniel Dubois-t az ötödik menetben. Az ukrán ökölvívó a Wembley Stadionban védte meg az IBF, a WBC, a WBO és a WBA nehézsúlyú címét.

Rico Verhoevent legendának tartják a kick-box világában, azonban tavaly novemberben jelentette be, hogy távozik a GLORY Kickboxing-tól. A sportágban 2015 óta senki sem tudta legyőzni, 66-10-es mérleget tud felmutatni. A 36 éves holland rendelkezik némi tapasztalattal az ökölvívás terén, egyetlen profi meccse van, 2013-ban kiütéssel nyert a magyar Finfera János ellen.

„Nagyon tisztelem azokat, akik sportágukban felérnek a csúcsra, Rico pedig közéjük tartozik. Erős sportoló és nagyszerű bajnok. Tisztelem az útját, valóban ő a kickbox királya, de ez itt a boksz. Ez egy másik sportág, saját szabályokkal és saját királyokkal. Már nagyon várom, hogy találkozzunk a ringben” - mondta Uszik a bejelentést követően.

Korábban már volt hasonló típusú, sportágakon átívelő meccs. Például Tyson Fury és Anthony Joshua is bokszolt már a UFC korábbi nehézsúlyú bajnoka, Francis Ngannou ellen. Ugyanakkor egyik mérkőzésen sem harcoltak világbajnoki övért.

„Eltöltöttem 12 évet vitathatatlan nehézsúlyú kickbox bajnokként. Mindent elértem, amit akartam, de az, hogy ilyen sokáig a csúcson maradtam, cseppet sem csökkentette az étvágyam. Sőt, még éhesebbé tett a sikerre. Nem kerestem a kényelmet, a legnagyobb kihívást akartam egy másik világban. Uszik vitathatatlan bajnok és ez az a kihívás, ami motivál engem. Vitathatatlan a vitathatatlan ellen. A legjobb a legjobb ellen” - ecsetelte Verhoeven.

További cikkek