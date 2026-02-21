Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő jelenetek zajlottak le az amerikai egyetemi úszóbajnokság egyik előfutamában. A mindössze 20 éves úszónő, Addison Sauickie váratlanul összeesett a medence szélén.

A Stanford Egyetem másodéves úszója, Addison Sauickie szerdán az atlantai ACC úszó- és műugróbajnokságon vett részt, majd az 500 yardos gyorsúszás közben bajba került.

Addison Sauickie mindenkire a frászt hozta az egyetemi úszóbajnokságon
Addison Sauickie mindenkire a frászt hozta az egyetemi úszóbajnokságon
Fotó: Instagram/addisonsauickie

A fiatal versenyző a táv egyik középső szakaszán hirtelen lelassult és néhány másodpercig mozdulatlanul, arccal a vízben lebegett, majd magához tért, és végül be tudta fejezni a versenyt. 

A SwimSwamTV által rögzített videón látható, hogy Addison a futam után annyira elkészült az erejével, hogy nem tudott kiszállni a medencéből, így még a vízben maradt, miközben a többi versenyző rég elhagyta a medencét, és már a következő futam indulói kezdtek felsorakozni. 

Rejtély, hogy mitől lett rosszul az összeesett 20 éves úszónő

Végül az egyik versenybíró sietett a segítségére, azonban amikor a lány lába a medence szélére ért, hirtelen összecsuklott, és a földre esett. Ezt követően egy székre ültették, majd körülbelül öt perc után az egyik edző kíséretében el tudta hagyni a helyszínt. 

Napokkal az ijesztő eset után sem tudni pontosan mi történhetett a fiatal úszóval, akinek kérdésessé vált, hogy folytatni tudja-e az úszást. Ugyanakkor a SFGATE szerint a 100 yardos gyorsúszás előzetes rajtlistáján is szerepelt – írja a New York Post

  • Kapcsolódó cikkek:
„Azt érzi, hogy nem szereti az úszást” – új hírek érkeztek Milák Kristófról
Alig takarja valami a szuperszexi magyar úszónő bombatestét – videó
Elfogytak a szavak a szexi magyar úszónő erotikus fotói láttán
Kós Hubert óriási elismerést, Milák Kristóf viszont nagy pofont kapott a tekintélyes szakportáltól
Olaszországban duplán rátalált a boldogság a csupa mosoly, gyönyörű magyar úszónőre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!