A Stanford Egyetem másodéves úszója, Addison Sauickie szerdán az atlantai ACC úszó- és műugróbajnokságon vett részt, majd az 500 yardos gyorsúszás közben bajba került.

Addison Sauickie mindenkire a frászt hozta az egyetemi úszóbajnokságon

Fotó: Instagram/addisonsauickie

A fiatal versenyző a táv egyik középső szakaszán hirtelen lelassult és néhány másodpercig mozdulatlanul, arccal a vízben lebegett, majd magához tért, és végül be tudta fejezni a versenyt.

A SwimSwamTV által rögzített videón látható, hogy Addison a futam után annyira elkészült az erejével, hogy nem tudott kiszállni a medencéből, így még a vízben maradt, miközben a többi versenyző rég elhagyta a medencét, és már a következő futam indulói kezdtek felsorakozni.

Rejtély, hogy mitől lett rosszul az összeesett 20 éves úszónő

Végül az egyik versenybíró sietett a segítségére, azonban amikor a lány lába a medence szélére ért, hirtelen összecsuklott, és a földre esett. Ezt követően egy székre ültették, majd körülbelül öt perc után az egyik edző kíséretében el tudta hagyni a helyszínt.

Napokkal az ijesztő eset után sem tudni pontosan mi történhetett a fiatal úszóval, akinek kérdésessé vált, hogy folytatni tudja-e az úszást. Ugyanakkor a SFGATE szerint a 100 yardos gyorsúszás előzetes rajtlistáján is szerepelt – írja a New York Post.