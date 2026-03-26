A beszámolók szerint körülbelül 30 kilométerrel a cél előtt, egy macskaköves szakaszon az aktivista, Wouter Mouton váratlanul leült az útra, közvetlenül az érkező peloton elé.

A híres klímaaktivista, Wouter Mouton okozott tömegbalesetet a kerékpárversenyen

Fotó: X

Mi művelt a híres klímaaktivista?

A versenyzőknek hirtelen kellett fékezniük, ami láncreakciót indított el: többen elestek, köztük a címvédő Juan Sebastián Molano is.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy

a szervezők szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.

A rendezvényt lebonyolító Golazo közlése alapján Mouton eredetileg azt tervezte, hogy magát az úthoz ragasztja, ezt azonban a biztonsági személyzet az utolsó pillanatban megakadályozta, és lehúzták őt a pályáról. Ez azonban már nem segített azokon, akik addigra elestek: Molano például egy motorossal ütközött, aki épp az aktivistát próbálta eltávolítani az útról.

A történtek a sportág ismert kommentátorát, Karl Vannieuwkerke is sokkolták, aki csak annyit mondott:

Már megint ő!”

A káoszról a UAE csapat menedzsere, Fabio Baldato is beszámolt. Elmondása szerint Molano kezdetben nem is értette, mi történt:

Egyszer csak megállt egy motor. Csak később jöttünk rá, miért.”

A kolumbiai versenyző nagyot esett, hátfájásra panaszkodott, és a dán Julius Johansen is bukott. A csapatok abban bíznak, hogy egyikük sem sérült meg súlyosan.

Een mens vraagt zich toch af wanneer dit soort mensen de behandeling krijgen die ze echt nodig hebben ... Dat "klimaatactivisme" maakt soms meer kapot dan je lief is. https://t.co/O3uMXmqRG6 pic.twitter.com/UF1y0YF8WQ — Fretless Freddie, Sarcasticus Maximus (@HFCBuma) March 25, 2026

A szervezők egyértelműen elítélték az akciót. Christophe Impens hangsúlyozta: azzal, hogy az aktivista közvetlenül a mezőny elé ült, komoly veszélynek tette ki a sportolókat. Hozzátette, hogy bár a baleset következményei viszonylag enyhék maradtak, ez nem változtat azon, hogy egy ilyen meggondolatlan akciónak semmi keresnivalója egy versenyen.

A rendőrség őrizetbe vette Moutont, akit 12 órán át tartottak bent, és jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit. Az ügy akár az ügyészség elé is kerülhet. A szervezők mellett több csapat – köztük az Astana, a Decathlon és az Uno-X – is feljelentést tett, ráadásul a baleset során egy kerékpár is megrongálódott.

Nem ez az első eset, hogy Mouton hasonló akcióval hívja fel magára a figyelmet. Korábban mintegy 20 ezer eurós kárt okozott a brugge-i városházán, és nemzetközi ismertségre tett szert, amikor Johannes Vermeer a Leány gyöngy fülbevalóval című festményhez ragasztotta a fejét a hágai Mauritshuis múzeumban. Sporteseményeken sem először zavart: korábban a Flandriai körverseny és a Liège–Bastogne–Liège során is hasonló akciókkal próbált figyelmet kelteni.