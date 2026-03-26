A beszámolók szerint körülbelül 30 kilométerrel a cél előtt, egy macskaköves szakaszon az aktivista, Wouter Mouton váratlanul leült az útra, közvetlenül az érkező peloton elé.
Mi művelt a híres klímaaktivista?
A versenyzőknek hirtelen kellett fékezniük, ami láncreakciót indított el: többen elestek, köztük a címvédő Juan Sebastián Molano is.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy
a szervezők szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.
A rendezvényt lebonyolító Golazo közlése alapján Mouton eredetileg azt tervezte, hogy magát az úthoz ragasztja, ezt azonban a biztonsági személyzet az utolsó pillanatban megakadályozta, és lehúzták őt a pályáról. Ez azonban már nem segített azokon, akik addigra elestek: Molano például egy motorossal ütközött, aki épp az aktivistát próbálta eltávolítani az útról.
A történtek a sportág ismert kommentátorát, Karl Vannieuwkerke is sokkolták, aki csak annyit mondott:
Már megint ő!”
A káoszról a UAE csapat menedzsere, Fabio Baldato is beszámolt. Elmondása szerint Molano kezdetben nem is értette, mi történt:
Egyszer csak megállt egy motor. Csak később jöttünk rá, miért.”
A kolumbiai versenyző nagyot esett, hátfájásra panaszkodott, és a dán Julius Johansen is bukott. A csapatok abban bíznak, hogy egyikük sem sérült meg súlyosan.
A szervezők egyértelműen elítélték az akciót. Christophe Impens hangsúlyozta: azzal, hogy az aktivista közvetlenül a mezőny elé ült, komoly veszélynek tette ki a sportolókat. Hozzátette, hogy bár a baleset következményei viszonylag enyhék maradtak, ez nem változtat azon, hogy egy ilyen meggondolatlan akciónak semmi keresnivalója egy versenyen.
A rendőrség őrizetbe vette Moutont, akit 12 órán át tartottak bent, és jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit. Az ügy akár az ügyészség elé is kerülhet. A szervezők mellett több csapat – köztük az Astana, a Decathlon és az Uno-X – is feljelentést tett, ráadásul a baleset során egy kerékpár is megrongálódott.
Nem ez az első eset, hogy Mouton hasonló akcióval hívja fel magára a figyelmet. Korábban mintegy 20 ezer eurós kárt okozott a brugge-i városházán, és nemzetközi ismertségre tett szert, amikor Johannes Vermeer a Leány gyöngy fülbevalóval című festményhez ragasztotta a fejét a hágai Mauritshuis múzeumban. Sporteseményeken sem először zavart: korábban a Flandriai körverseny és a Liège–Bastogne–Liège során is hasonló akciókkal próbált figyelmet kelteni.
Az eset ismét rávilágít arra, milyen komoly veszélyeket rejtenek az ilyen jellegű demonstrációk a profi sport világában.