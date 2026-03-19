Ilyenről sem gyakran hallani. A skót dartsjátékos, Alan Soutar nem mindennapi módon hívta fel magára a figyelmet: egy brutális, ugyanakkor kissé bizarr sérülést osztott meg közösségi oldalán, amelyet a londoni maratonra való felkészülés közben szerzett.

A 48 éves sportoló, Alan Soutar egy kemény, közel 28 kilométeres edzés után posztolt fotót, amelyen jól látható, hogy a felsője elején átszivárgott a vér – a sérülés ugyanis a mellbimbóját érintette.

Alan Soutar bizarr sérülést szenvedett
Fotó: Alan Soutar/Instagram

Alan Soutar mellbimbója bánta az edzést?

A látvány sok rajongót megrémített, Soutar azonban a rá jellemző humorral kezelte a helyzetet.

„Orvost!” – írta a kép mellé, 

majd viccesen hozzátette: 

Tudtam, hogy nem kellett volna mellbimbócsipeszt viselnem egy 17 mérföldes futáson, csak hogy egy kis izgalmat vigyek az edzésbe.”

A dartsos nemcsak a maratonra készül, hanem jótékony célból is gyűjt: különböző nyereményjátékokat szervez, többek között egy dedikált pólót is kisorsolt a dartos kollégája, Jonny Clayton felajánlásával.

Soutar a sportág egyik legismertebb figurája, aki különleges életutat jár be:

 a darts mellett tűzoltóként is dolgozik. Tavaly például szolgálatból tért vissza, mielőtt az Alexandra Palace-ben megrendezett PDC-világbajnokságon szerepelt volna.

Legutóbbi Ally Pally-s szereplése nem hozott sikert, hiszen kikapott a későbbi döntős Gian van Veentől. Jelenleg kisebb pihenőt tart, miután nem jutott ki a hétvégi Belgian Darts Openre.

A PDC ProTour március 30-án, Leicesterben folytatódik, ahol várhatóan ismét tábla elé áll. A 2026-os Európa-bajnoki sorozatban még nem mutatkozott be, de áprilisban újabb esélyt kaphat erre – remélhetőleg addigra sérülései is teljesen begyógyulnak.

Luke Littler kockáztatott, hihetetlen összeget nyert
Egymásnak esett a UK Openen a két dartsjátékos – videó
„Fáj a péniszem” – egészen bizarr dolog történt a brit dartsjátékossal

 

