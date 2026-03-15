A 198 centis Medvegyev 2023-ban és 2024-ben is döntőt vívott Kaliforniában, mindkettőt éppen Alcaraz ellen vesztette el, aki idén sorozatban 16 siker után először hagyta el vesztesen a teniszpályát. A másik elődöntőben az olasz Jannik Sinner 6:2, 6:4-re verte a német Alexander Zverevet, és első Indian Wells-i fináléjára készülhet.

Alcaraznak megszakadt a veretlenségi sorozata

A nőknél a világelső Arina Szabalenka és a januárban Australian Open-bajnok kazah Jelena Ribakina száll szembe a döntőben. A fehérorosz klasszis harmadik fináléjára készülhet Indian Wellsben, de a trófeát még nem sikerült megszereznie, egyben alkalma nyílik visszavágni Ribakinának a melbourne-i Grand Slam-torna fináléjában elszenvedett vereségért.