Alysa Liu történelmet írt Olaszországban, miután a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián két aranyérmet is szerzett, és ő lett az első amerikai nő, aki 24 év után egyéni műkorcsolya aranyérmet nyert. A húsz esztendős olimpikon szupersztárrá vált az esemény óta, és történetét az egész világ megismerhette már, ami arról szól, hogy egy nagyon korai visszavonulás mégis hogyan segíthet a két elsőség elérésében.

Alysa Liu falfestményt kapott az olimpia után

Alysa Liu élete megváltozott

A 20 éves olimpiai bajnoknak a teljesítményén túl a kinézete is sok témát szolgáltatott a sajtónak, hiszen különleges hajviseletét egészen korán kiszúrták Milánóban. Azt nem tudni, hogy a három évig készülő „mosómedvemintás” haj hozta-e meg a sikereket, de annyi bizonyos, hogy Liu most már rivaldafénybe került. Ezúttal viszont nem egy pozitív eset miatt írt róla a Daily Mail, ugyanis Milánó kétszeres aranyérmesét egy repülőtéren vették üldözőbe a szurkolók.

Szóval leszálltam a repülőtéren, és a kijáratnál egy tömeg várt rám, hogy fotót készítsenek és autogramot kérjenek. Behatoltak a személyes terembe. Valaki egészen az autómig üldözött. Kérlek, ne tegyétek ezt velem!

– írta ki az Instagrammra Liu.

A kaliforniai születésű sportolónő nemrégiben New Yorkban járt, és több műsorban is szerepelt, köztük a Today Show-ban és a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című műsorokban. Az említett oldal felhívta rá a figyelmet, hogy nem Liu az első női sportoló, aki kellemetlen helyzetbe került egy repülőtéren. Livvy Dunne, az LSU korábbi tornásza májusban számolt be zaklatásról, míg Coco Gauff teniszező és Gabby Thomas olimpiai atléta is hasonló repülőtéri élményekről vallott.