Decemberi súlyos autóbalesete után ismét edzésbe állt a korábbi nehézsúlyú világbajnok bokszoló. Anthony Joshua egy látványos videóval lepte meg a rajongóit, jelezve, hogy már a visszatérésre készül.

Anthony Joshua mögött rendkívül nehéz hónapok állnak: 2025 decemberében Nigériában súlyos autóbalesetet szenvedett, amiben két barátja, Latif Ayodele és Sina Ghami életét vesztette. A 36 éves bokszoló súlyos sérülésekkel került kórházba, a baleset pedig mentálisan is megviselte. A médiában emiatt elkezdett terjedni a hír, miszerint az olimpiai bajnok klasszis a visszavonulást fontolgatja

Anthony Joshua már a visszatérésre készül
Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Anthony Joshua újra kesztyűt húzott, közeleg a visszatérés?

Joshua viszont most egyértelmű jelét adta annak, hogy készen áll a visszatérésre és ismét edzésbe állt. A közösségi oldalán közzétett egy videót, amelyen elképesztő erővel püfölte a zsákot, jelezve: a tragédiák ellenére sem mondott le a folytatásról.

A fájdalom leküzdése a gyógyulás legjobb módja

– írta a 36 éves klasszis, akinek úgy fest, a formája mit sem kopott az elmúlt három hónapban.

Év elején még a bokszoló promótere, Eddie Hearn nem volt túl bizakodó a visszatérést illetően. Habár korábban szó volt arról, hogy a brit bokszoló 2026 nyarán újra kötelek közé lép, Hearn kijelentette, hogy nem szeretnék elsietni a döntést, mivel a sportoló a fizikai és mentális felépülésére koncentrál. 

A kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok és olimpiai aranyérmes bokszoló – akinek a profi mérlege 29 győzelem és négy vereség – utoljára december 19-én lépett a ringbe, akkor kiütéses győzelmet aratott Miamiban Jake Paul ellen. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Szörnyű tragédia: halálos balesetben vesztette életét a 23 éves sportolónő
Döbbenetes hír: nem öngyilkos lett Ricky Hatton, hanem megölték?
Eszméletlenre verték a thai-boksz egyik legnagyobb alakját – videó
Jake Paul túl messzire ment? A Predátor most már tényleg meg akarja verni
Mike Tyson visszatér és mindent szétver – Mayweather sem ússza meg
Ilyen az, amikor egy profi bokszoló megüti a világ legerősebb emberét – videó

 

